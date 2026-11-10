Z kraju Orlen wypowiada umowę na dostawy LNG z Kataru. Koncern wyjaśnia Oprac. Paulina Karpińska |

Dariusz Korneluk o sprawie Orlenu: prokurator zawnioskował o areszty tymczasowe dla czterech osób Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: CinemaPhoto / Shutterstock.com

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"Orlen informuje, że 10 listopada 2026 r. spółka skorzystała z prawa do wypowiedzenia jednej z dwóch umów długoterminowych na dostawy skroplonego gazu ziemnego zawartych z Qatar Liquefied Gas Company Limited (obecnie QatarEnergy LNG, dalej jako QatarEnergy) z uwagi na utrzymującą się siłę wyższą skutkującą brakiem dostaw" - czytamy.

Orlen wypowiada kontrakt

Orlen wyjaśnił, że umowa będącą przedmiotem wypowiedzenia przewidywała realizację dostaw 1 mln ton LNG rocznie w formule cenowej opartej o notowania ropy naftowej, w przybliżeniu 15,3 TWh rocznie. Szacowana roczna wartość umowy na 2026 r. to około 570 mln euro, czyli 2,5 mld zł.

Koncern wspomniał jednocześnie, że wypowiedziana umowa została zawarta przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 29 czerwca 2009 r. z QatarEnergy. Dostawy w ramach tej umowy rozpoczęły się w 2016 r., przy czym umowa miała obowiązywać do 2034 r.

"Po złożeniu wypowiedzenia umowa pozostaje w mocy przez kolejnych 60 dni" - zaznaczył Orlen. Zapewnił jednocześnie, że kontynuuje realizację drugiej umowy zawartej z QatarEnergy w formule cenowej opartej o notowania cen gazu, obejmującej dostawy do 1 mln ton LNG do 2034 r.

Orlen: bezpieczeństwo dostaw gazu nie jest zagrożone

Koncern podał także, że "decyzja o wypowiedzeniu umowy nie wpływa na bezpieczeństwo dostaw gazu". Jak podkreślono w komunikacie, "wydobycie gazu ze złóż Orlen oraz posiadane kontrakty długoterminowe na dostawy gazu zapewniają pełne pokrycie zapotrzebowania Grupy Orlen".

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który ma rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej na modułowych reaktorach SMR.

QatarEnergy to jeden z kluczowych producentów LNG na świecie - Katar odpowiada za około jedną piątą globalnego eksportu tego surowca. W 2025 roku wyeksportował 80,97 mln ton skroplonego gazu.