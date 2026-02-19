Logo TVN24
Z kraju

Orlen pochwalił się wynikami. "Mocniejsi niż kiedykolwiek"

Płock rafineria PKN Orlen
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek o aktach oskarżenia i zakupie ropy przez Orlen
Źródło: TVN24
Grupa Orlen osiągnęła zysk netto ponad 11 miliardów złotych przy przychodach wynoszących 267,3 miliarda złotych - poinformował w czwartek koncern.

"Po uwzględnieniu obciążeń podatkowych w kwocie 6 mld 309 mln zł wynik netto Grupy Orlen osiągnął wartość 11 mld 248 mln zł i był wyższy o 8 mld 572 mln zł rok do roku" - podał koncern w sprawozdaniu dotyczącym rachunku zysków za 12 miesięcy 2025 r.

- Za nami doskonały rok - podsumował wyniki prezes Orlenu Ireneusz Fąfara. Zwrócił przy tym uwagę, że w 2025 r. koncern zmniejszył zadłużenie i jednocześnie zainwestował rekordowe 32,6 mld zł, z których - jak podkreślił "znaczna część trafiła do polskich firm".

orlen shutterstock_2152259391
Orlen i 1,5 miliarda złotych straty. Marcin O. z zarzutami po powrocie do Polski
shutterstock_1669262509
Afrodyta w rękach Orlenu
Ze świata
Orlen
Wodór dla polskiego przemysłu. Kluczowe porozumienia Orlenu

Wynik finansowy Orlenu za 2025 rok

W komunikacie prasowym koncern podkreślił z kolei, że w 2025 r. Grupa Orlen osiągnęła przychody na poziomie 267,3 mld zł, EBITDA LIFO wyniosła 41,9 mld zł, a przepływy z działalności operacyjnej 47,4 mld zł. W samym IV kwartale 2025 r. Grupa Orlen wypracowała natomiast przychody na poziomie 72,1 mld zł, osiągnęła EBITDA LIFO w wysokości 12,2 mld zł, a przepływy z działalności operacyjnej wyniosły 12,9 mld zł.

"Osiągnęliśmy niemal 42 mld zł zysku operacyjnego EBITDA LIFO i ponad 11 mld zł zysku netto, mimo spadku cen paliw" - wyliczył koncern, podając dane za 2025 r.

- To fundament trwałego rozwoju. Te wyniki oznaczają większą dostępność paliw, szybszy rozwój gospodarki i rosnące zaufanie inwestorów. Dziś jesteśmy mocniejsi niż kiedykolwiek, dla klientów, akcjonariuszy i całej polskiej gospodarki - oświadczył Fąfara, cytowany w komunikacie Orlenu. 

O Grupie Orlen

Orlen i jego spółki zależne to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, na Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii.

Orlen planuje rozwój energetyki jądrowej opartej na małych, modułowych reaktorach SMR. Jest notowany na GPW, a Skarb Państwa posiada 49,9 proc. akcji.

Opracowała Paulina Karpińska

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

OrlenSpółki Skarbu Państwa
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica