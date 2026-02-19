Orlen pochwalił się wynikami. "Mocniejsi niż kiedykolwiek"

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek o aktach oskarżenia i zakupie ropy przez Orlen Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Po uwzględnieniu obciążeń podatkowych w kwocie 6 mld 309 mln zł wynik netto Grupy Orlen osiągnął wartość 11 mld 248 mln zł i był wyższy o 8 mld 572 mln zł rok do roku" - podał koncern w sprawozdaniu dotyczącym rachunku zysków za 12 miesięcy 2025 r.

- Za nami doskonały rok - podsumował wyniki prezes Orlenu Ireneusz Fąfara. Zwrócił przy tym uwagę, że w 2025 r. koncern zmniejszył zadłużenie i jednocześnie zainwestował rekordowe 32,6 mld zł, z których - jak podkreślił "znaczna część trafiła do polskich firm".

Wynik finansowy Orlenu za 2025 rok

W komunikacie prasowym koncern podkreślił z kolei, że w 2025 r. Grupa Orlen osiągnęła przychody na poziomie 267,3 mld zł, EBITDA LIFO wyniosła 41,9 mld zł, a przepływy z działalności operacyjnej 47,4 mld zł. W samym IV kwartale 2025 r. Grupa Orlen wypracowała natomiast przychody na poziomie 72,1 mld zł, osiągnęła EBITDA LIFO w wysokości 12,2 mld zł, a przepływy z działalności operacyjnej wyniosły 12,9 mld zł.

"Osiągnęliśmy niemal 42 mld zł zysku operacyjnego EBITDA LIFO i ponad 11 mld zł zysku netto, mimo spadku cen paliw" - wyliczył koncern, podając dane za 2025 r.

- To fundament trwałego rozwoju. Te wyniki oznaczają większą dostępność paliw, szybszy rozwój gospodarki i rosnące zaufanie inwestorów. Dziś jesteśmy mocniejsi niż kiedykolwiek, dla klientów, akcjonariuszy i całej polskiej gospodarki - oświadczył Fąfara, cytowany w komunikacie Orlenu.

O Grupie Orlen

Orlen i jego spółki zależne to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, na Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii.

Orlen planuje rozwój energetyki jądrowej opartej na małych, modułowych reaktorach SMR. Jest notowany na GPW, a Skarb Państwa posiada 49,9 proc. akcji.

OGLĄDAJ: Inaguracja Rady Pokoju bez Karola Nawrockiego. "Uważam, że powinien jechać w charakterze gościa"

Opracowała Paulina Karpińska