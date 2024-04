Orlen pokazał wyniki

Grupa Orlen miała w 2023 roku 20,7 miliarda złotych zysku netto - podała spółka w raporcie rocznym. W 2022 roku zysk netto spółki wyniósł 39,8 miliarda złotych. Prezes Orlenu Ireneusz Fąfara w liście do akcjonariuszy zwrócił uwagę, że skonsolidowany wynik za 2023 rok obciążyły odpisy wartości aktywów na 17,2 miliarda złotych, co "podważa trafność niektórych decyzji poprzedników".

Nowy prezes o wynikach Orlenu

"Wynik skonsolidowany Grupy Orlen za 2023 rok obciążyły odpisy wartości aktywów, co podważa trafność niektórych decyzji poprzedników. To 17,2 mld zł w ramach projektów i inwestycji, które wnikliwie badamy. (...) Naszym zadaniem jest kreowanie wartości i wzrostu Grupy Orlen. Pracujemy tak, by przewidywać i sprawnie wykorzystywać rynkowe trendy. Umacniamy Grupę i zwiększamy jej odporność na szoki zewnętrzne" - napisał w liście do akcjonariuszy prezes Orlenu Ireneusz Fąfara.