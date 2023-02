Nowa farma fotowoltaiczna. Będzie mogła zasilić "ponad 30 tysięcy gospodarstw"

czytaj dalej

25 lat temu były z tej pracy marne pieniądze, nie można było wynająć mieszkania. Po studiach używałem dość często debetu na karcie, aby dotrwać do pierwszego - opowiada w rozmowie z TVN24 Biznes Sebastian Kondracki, który od początku kariery związany jest z programowaniem. - Sektor IT wydaje się być kurą znoszącą złote jajka, ale jeśli ktoś jest zmotywowany tylko zarobkami, o których się dużo pisze, to będzie ciężko. Nie wytrzyma, będzie się frustrować - zaznacza Agata Grzelewska, programistka.