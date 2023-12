Spółka Orlenu kontra ABW. Kandydat na ministra o "jednej z największych afer"

Spółka Orlen Synthos Green Energy została zaopiniowana negatywnie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Mimo to minister klimatu, która zajmowała to stanowisko przez dwa tygodnie, wydała sześć decyzji zasadniczych dotyczących budowy przez tę spółkę tak zwanych małych reaktorów jądrowych. Zdaniem szefa klubu Koalicji Obywatelskiej Borysa Budki to jedna z największych afer na koniec rządów PiS. - To zostanie wyjaśnione w pierwszych dniach - zadeklarował kandydat na ministra aktywów państwowych.

- Trzeba zapobiec prywatyzacji Orlenu, bo dziś został on sprywatyzowany przez (prezesa spółki Daniela - red.) Obajtka i jego ludzi. Obajtek zachowuje się tak, jakby to był jego prywatny folwark. ABW, która podlegała rządowi PiS, wydała negatywną opinię. Jedna z największych afer na końcówce tych rządów to jest działalność Obajtka i działalność związana z budową SMR. I to zostanie wyjaśnione w pierwszych dniach. (...) Minister chwilowa, 14-dniowa, która wcześniej pracowała dla Orlenu, wydaje decyzję korzystną dla Orlenu. To jest prywatne państwo Obajtka, oligarchia na miarę państw wschodnich - stwierdził Budka.