Orlen stawia na krajowy biznes

Rafineria Gdańska
Miliardowe straty, niepewne korzyści. NIK wylicza szereg nieprawidłowości przy fuzji Orlenu z Lotosem
Źródło: Michał Tracz/Fakty TVN
Grupa Orlen, choć nie podlega przepisom zamówień publicznych, chce wdrażać ideę local content. Planuje wykluczać z przetargów firmy spoza Unii Europejskiej i wspierać krajowy biznes w dostawach i inwestycjach – wskazuje "Puls Biznesu".

Dziennik w środowym wydaniu wskazuje, że polskie i unijne przepisy pozwalają na wykluczanie z przetargów firm spoza Unii Europejskiej i państw, które nie mają z nią umów dotyczących zamówień publicznych (GPA). To pokłosie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zezwolił na eliminowanie takich podmiotów z postępowań publicznych.

Orlen podpisał porozumienie. "Krok w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa"

Orlen podpisał porozumienie. "Krok w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa"

Po czystce zrezygnował członek rady nadzorczej Orlenu

Po czystce zrezygnował członek rady nadzorczej Orlenu

Jak czytamy w dzienniku, Roman Kowszewicz, dyrektor zarządzający obszarem zakupów w Orlenie, twierdzi, że trudno jest obecnie ocenić, w jakim stopniu tzw. local content przełoży się na wzrost cen. Jego zdaniem w krótkim okresie mogą się nieco zwiększyć.

"W długim terminie jednak polskie podmioty rozbudują potencjał produkcyjny, zdobędą know-how i referencje. Docelowo więc konkurencja na rynku się zwiększy, co przełoży się pozytywnie na ceny” - czytamy w "PB".

Zalecenie Ministerstwa Aktywów Państwowych

Dziennik przypomina, że preferowanie lokalnych podmiotów zaleca Ministerstwo Aktywów Państwowych. Orlen już wdraża własne pomysły, np. przy zakupie parówek, których konsumenci na wszystkich stacjach sieci w Polsce i za granicą zjadają aż 150 tys. sztuk dziennie.

- Nie mogliśmy wpisać w specyfikacji przetargowej, że parówki muszą być wyprodukowane w Polsce, by nie złamać unijnych przepisów o równej konkurencji. Wpisaliśmy natomiast dozwolony prawnie wymóg, że muszą być wyprodukowane z mięsa pochodzącego z polskich hodowli, co zapewni udział krajowych podmiotów w dostawach – mówi Kowszewicz.

Sposób na zaangażowanie polskich firm

Dyrektor uważa też, że w niektórych postępowaniach Orlen – jako duży i silny koncern - może skłonić międzynarodowych kontrahentów do współpracy z polskimi firmami.

"Może to robić, np. wpisując w specyfikacjach wymagania dotyczące posługiwania się przez kluczowy personel - projektantów czy inżynierów – językiem polskim. Dzięki temu zagraniczne firmy będą zobligowane do traktowania polskich jako równoważnych konsorcjantów, co zwiększy szansę na zdobycie referencji. Pozwoli to także lepiej dbać o przestrzeganie polskich zasad BHP" - czytamy w "PB". 

Autorka/Autor: pkarp/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Dominik Kulaszewicz/PAP

Orlen
