Tusk: Polacy muszą poznać prawdę. Nie ma na co czekać!

Premier Donald Tusk poinformował, że poprosił o odwiedziny prokuratora generalnego i koordynatora służb specjalnych. Jak napisał, chodzi o sprawę "kluczową dla bezpieczeństwa państwa". Wcześniej Onet przekazał, że prezesem szwajcarskiej spółki Orlenu był pochodzący z Libanu Samer A., podejrzewany o kontakty z terrorystyczną organizacją Hezbollah. Do słów Tuska we wpisie w mediach społecznościowych odniósł się Daniel Obajtek.

Daniel Obajtek odpowiada

Zdaniem Obajtka szef rządu boi się jego startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Z nieoficjalnych informacji reporterki "Faktów" TVN Arlety Zalewskiej wynika, że Daniel Obajtek ma startować jako "jedynka" z podkarpackiej listy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego .

Tusk o "uzasadnionych obawach"

Orlen w pierwszej połowie kwietnia br. poinformował o stracie około 1,6 mld zł przez poprzedni zarząd Orlen Trading Switzerland (OTS), czyli szwajcarskiej spółki należącej do Grupy Orlen. Chodzi o zaliczki wypłacone pośrednikom handlu ropą naftową. Najwięcej środków miało trafić do 25-latka z Hongkongu, który kilka lat wcześniej założył własną firmę w Dubaju. Większość dostaw miała być zrealizowana do końca 2023 roku, a pozostałe do końca stycznia 2024 roku. Tak się nie stało.