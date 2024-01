Kto za Daniela Obajtka? Media: jest kandydatka na prezesa Orlenu

Bieńkowska prezesem Orlenu?

"Jednak – jak słyszymy – Tusk na tym stanowisku chętniej widziałby kogoś mocniej przez siebie sterowalnego, dlatego wzrosły akcje Elżbiety Bieńkowskiej. Należy ona do najbardziej zaufanych osób premiera, a już w październiku Onet spekulował, że w nowym rozdaniu obejmie ważną funkcję w rządzie. Dotąd to nie nastąpiło, co sugerowałoby, że jest przymierzana do ważnej funkcji nieministerialnej" - wyjaśnia "Rzeczpospolita".