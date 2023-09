Orlen rozwiązał umowę ze znaną firmą. Jest porozumienie

Umowa między Orlenem a Deloitte Audyt została zawarta 17 kwietnia 2019 roku. "Umowa została zawarta na czas wykonywania przez Audytora prac objętych przedmiotem umowy, początkowo na lata 2019, 2020 i 2021, a po wyborze przez Radę Nadzorczą Audytora jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w kolejnych okresach, na lata 2022-2023 oraz warunkowo za rok 2024" - czytamy w komunikacie giełdowym.

Deloitte Audyt wyjaśnia

Spółka Deloitte Audyt skierowała też do Komisji Nadzoru Finansowego "informację o przyczynach rozwiązania umowy o badanie sprawozdań finansowych".

W piśmie możemy przeczytać, że przyczyną rozwiązania umowy "jest niepewność co do możliwości kontynuowania usług przez Deloitte Audyt, w związku z otrzymaniem przez Deloitte Audyt decyzji drugiej instancji PANA w toczącym się przeciwko Deloitte Audyt postępowaniu administracyjnym". Dodano przy tym, że spółka Deloitte Audyt podjęła kroki zmierzające do odwołania się od decyzji PANA na drodze sądowo-administracyjnej.