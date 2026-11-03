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Z kraju

"Ta inwestycja nigdy się nie zwróci". Orlen rozważa zamknięcie rafinerii

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Możejki
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Źródło wideo: FAKTY TVN
Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka
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Orlen analizuje przyszłość rafinerii w Możejkach na Litwie. Dokończenie modernizacji będzie możliwe tylko wtedy, gdy litewska spółka samodzielnie ją sfinansuje. W przeciwnym razie zakład może zostać zamknięty - przekazał we wtorek prezes spółki Ireneusz Fąfara.

W ciągu ostatnich 20 lat Grupa Orlen przeznaczyła na zakup i modernizację rafinerii w Możejkach ponad 5 mld dol. Około 2,3 mld dol. kosztowało przejęcie zakładu, a kolejne 2,8 mld dol. zainwestowano w jego unowocześnienie. W tym czasie Orlen Lietuva wypracował łącznie około 1 mld dol. zysku.

Według nieoficjalnych źródeł zbliżonych do spółki na inwestycję brakuje 600-700 mln dolarów.

Orlen Lietuva to 1500 miejsc pracy w Możejkach i co najmniej 8 tys. miejsc pracy w firmach współpracujących
Orlen Lietuva to 1500 miejsc pracy w Możejkach i co najmniej 8 tys. miejsc pracy w firmach współpracujących
Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

Fąfara: inwestycja na Litwie nierentowna

Zdaniem prezesa Orlenu Ireneusza Fąfary z czysto finansowej perspektywy inwestycja okazała się głęboko nierentowna.

- Po wynikach z ostatnich 20 lat widzimy, że ta inwestycja nigdy się nie zwróci. Dotychczasowy średnioroczny zysk netto rafinerii wynosił 50 milionów dolarów, co wobec skali zainwestowanych środków jest wynikiem niesatysfakcjonującym - powiedział prezes Orlenu.

Jak dodał, z finansowego punktu widzenia dalsze funkcjonowanie rafinerii można uzasadnić jedynie tym, że zakład nie wymaga dodatkowego wsparcia ze strony Grupy Orlen.

- Jej utrzymanie w ostatnich latach uzasadniało wyłącznie to, że nie generowała dalszych strat, bo chociaż nie dawała szansy na zwrot zainwestowanych środków, to przynajmniej wypracowywała dodatnie wyniki finansowe - powiedział Fąfara.

Kluczowa decyzja w sprawie projektu BoB

Prezes Fąfara zapowiada, że obecnie Orlen stoi w przededniu kolejnej decyzji inwestycyjnej. Grupa musi zdecydować, co dalej z inwestycją BoB (ang. Bottom of the Barrel), czyli budową instalacji pogłębionego przerobu ropy w należącej do Orlenu rafinerii w litewskich Możejkach.

- Żeby ten stan - niewielkich, chociaż dodatnich wyników - utrzymać, trzeba ją zmodernizować, inwestując kolejne środki. Zdecydujemy się na tę modernizację tylko pod warunkiem, że Orlen Lietuva będzie w stanie ją sfinansować - stwierdził.

- Albo przeznaczamy dodatkowe – bardzo wysokie - nakłady na dokończenie inwestycji w BoB, co przedłuży czas życia tej rafinerii o kilkanaście lat, albo rezygnujemy z tej inwestycji i przyjmujemy ryzyko, że będzie to jedna z pierwszych rafinerii w naszym regionie, która zakończy działalność - dodał.

Fąfara dodał, że jak żadna inna rafineria w Europie Możejki są obciążone swoją lokalizacją z dala od dużych rynków lądowych, co systemowo ogranicza jej możliwości biznesowe.

Prezes poinformował, że w najbliższych tygodniach zaplanowane są posiedzenia komitetu inwestycyjnego i wewnętrzne spotkania, podczas których ta kwestia będzie analizowana.

- Podstawowe pytanie brzmi, czy Orlen Lietuva będzie w stanie samodzielnie, bez dodatkowego zaangażowania finansowego ze strony Grupy Orlen, ponieść koszt tej inwestycji - powiedział.

Niekorzystna lokalizacja a rentowność

Zdaniem prezesa Orlenu rafineria w Możejkach, bardziej niż inne europejskie zakłady, odczuwa skutki niekorzystnego położenia. Znajduje się z dala od dużych rynków lądowych, co trwale ogranicza jej możliwości biznesowe i wpływa na koszty działalności.

Fąfara podkreślił jednak, że ocena przyszłości zakładu nie może ograniczać się wyłącznie do kwestii ekonomicznych.

- Jest jeszcze drugie, na które jako wieloletni prezes Orlenu Lietuva, człowiek świadom lokalnych uwarunkowań i sytuacji w regionie, jestem szczególnie wrażliwy. Orlen Lietuva to gwarant bezpieczeństwa energetycznego w regionie. Szczególnie w obecnych warunkach geopolitycznych - powiedział.

Spółka zatrudnia w Możejkach około 1,5 tys. osób, a co najmniej 8 tys. kolejnych miejsc pracy zapewniają współpracujące z nią firmy.

- To setki milionów euro wartości dodanej kreowanej dla litewskiej gospodarki. To wielka wartość w regionie, ale cała Grupa Orlen nie może do niej dokładać - dodał.

Źródło: PAP
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