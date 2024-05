Orlen reaguje na śledztwo "Uwagi" TVN i "Wyborczej". Chodzi o pracowników z Azji

W budowę petrochemii dla Orlenu zaangażowane są całe łańcuchy różnie powiązanych firm. Głównym wykonawcą budowy jest koreańska spółka Hyundai Engineering. Ta z kolei korzysta z usług wielu podwykonawców. Pracowników dla co najmniej jednej firmy podwykonawczej rekrutuje koreańska agencja pracy. Ta sama, która zwerbowała Libina i Balu - jednych z bohaterów reportaż "Uwagi!" TVN - do pracy na budowie inwestycji Orlenu.

"Gazeta Wyborcza": Orlen zrywa współpracę

Spółka nie sprecyzowała jednak, kiedy to nastąpi. Zapewniono jednak, że kontrola warunków pracy na budowie koncernu wciąż trwa.

Kontrola PIP

Inspektorzy PIP odwiedzili centrum szkolenia cudzoziemców przed dopuszczeniem ich do pracy na placu budowy kompleksu Olefiny III oraz zorganizowali punkt informacyjny przy bramie, którą zatrudniani w ramach inwestycji wychodzą po zakończeniu zmiany.

Inwestycja Orlenu

Znajdujący się w Płocku główny zakład produkcyjny Orlenu to największy w Polsce kompleks rafineryjno-petrochemiczny i jeden z największych tego typu w Europie. Umowę na budowę kompleksu Olefiny III koncern podpisał ze spółkami Hyundai Engineering z siedzibą w Seulu oraz z Tecnicas Reunidas z siedzibą w Madrycie w czerwcu 2021 r. Zakończenie inwestycji jest planowane na pierwszą połowę 2027 r. W 2023 r., gdy budowa kompleksu instalacji Olefiny III już trwała, w jej pobliżu powstało kontenerowe miasteczko dla pracowników, mogące przyjąć ok. 6 tys. osób. Koncern informował wtedy, że do pracy przy budowie - według danych wykonawcy przedsięwzięcia - są i będą zatrudniani pracownicy m.in. z Korei Płd. i Hiszpanii, a także z Indii, Malezji, Pakistanu, Filipin, Turcji i Turkmenistanu. Część z nich wynajmuje mieszkania na terenie miasta oraz sąsiednich gmin.