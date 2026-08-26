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Orlen przyspiesza z wydobyciem gazu w Norwegii. O ile zwiększy się produkcja

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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Arild Lilleboe/Shutterstock
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Grupa Orlen rozpoczęła wydobycie gazu ze złoża Idun Nord na Morzu Norweskim - podał koncern. W ciągu kilku następnych tygodni spółka uruchomi produkcję z dwóch kolejnych - Alve Nord i Orn.

Orlen Upstream Norway - spółka z Grupy Orlen - wraz z partnerami koncesyjnymi, rozpoczyna wydobycie gazu z nowych złóż na Morzu Norweskim.

Orlen przyspiesza z wydobyciem gazu

- Uruchomienie wydobycia ze złóż Idun Nord, Alve Nord i Orn oznacza dodatkowe wolumeny gazu ziemnego, które wzmocnią bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu - powiedział prezes Orlenu Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie prasowym.

Prezes Orlenu zwrócił uwagę, że koncern, dzięki bardzo dobrej współpracy z partnerami, zagospodarował trzy złoża w ramach jednego projektu, ograniczając koszty i skracając harmonogram.

- W efekcie produkcja rusza o rok wcześniej niż zakładał plan - zaznaczył.

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O ile zwiększy się produkcja gazu

Jak podkreślił, nowe złoża zapewnią Orlenowi łącznie ponad 4 mld metrów sześc. gazu ziemnego.

Dodał też: - To szczególnie istotne w warunkach zwiększonej niepewności geopolitycznej, w tym napięć na Bliskim Wschodzie, które przypominają o znaczeniu stabilnych i zdywersyfikowanych kierunków dostaw.

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Nowe złoża

Wszystkie trzy złoża położone są na obszarze Skarv, stanowiącym jeden z głównych hubów produkcyjnych Orlenu w Norwegii. Łączne zasoby tych trzech złóż to 120 mln boe - baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, z czego na koncern przypada ponad 30 mln boe. Aż 80 proc. zasobów stanowi gaz ziemny.

Orlen podkreślił, że z jego perspektywy kluczowe znacznie ma złoże Orn, które zapewni mu około 22 mln boe. Jego spółka - Orlen Upstream Norway posiada 40 proc. udziałów w tym złożu, a pozostałymi partnerami są Aker BP (operator złoża) i Equinor, które mają po 30 proc. udziałów.

W przypadku złoża Idun Nord, Orlen Upstream Norway jest właścicielem 11,9 proc. udziałów, pozostałe należą do Aker BP - operator, 23,8 proc., Equinor - 36,2 proc. oraz Harbour Energy - 28,1 proc. Z kolei udziałowcami Alve Nord, oprócz spółki Grupy Orlen - 11,9 proc., są Aker BP - operator, 58,1 proc., Harbour Energy - 20 proc. i JAPEX Norge - 10 proc.

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Wydobycie gazu w Norwegii

Jak zapowiedział Orlen, uruchomienie produkcji z trzech nowych złóż będzie przebiegać sukcesywnie, aby zapewnić bezpieczeństwo operacji. "Po jej zakończeniu liczba produkujących złóż ORLEN na Norweskim Szelfie Kontynentalnym wzrośnie do 24" - dodał koncern.

Nowe złoża zostały podłączone do Skarv FPSO - głównej jednostki produkcyjnej obszaru Skarv. Wykorzystanie istniejącej infrastruktury pozwoliło obniżyć ślad węglowy inwestycji. Dzięki temu produkcja z nowych złóż będzie miała wskaźnik intensywności emisji wynoszący zaledwie 4,5 kg na baryłkę. Dodatkowo, uruchomienie Idun Nord, Alve Nord i Orn pozwoli lepiej wykorzystać jej potencjał i wydłużyć okres pracy co najmniej do 2040 r. - podał koncern.

- Zwiększając wykorzystanie Skarv FPSO możemy rozwijać wydobycie w Norwegii w sposób bardziej efektywny pod względem kosztowym i środowiskowym - powiedział wiceprezes Orlenu ds. upstream Wiesław Prugar. Zauważył również, że podłączenie nowych złóż wydłuża perspektywę eksploatacji obszaru Skarv i pozwoli zwiększyć wydobycie koncernu na tym obszarze z 3,3 mln do 9 mln boe w 2027 r., co przekłada się na realizację celów strategii Orlen2035.

- To także dobry przykład, jak można lepiej wykorzystać potencjał istniejącej infrastruktury bez konieczności budowania nowych instalacji od podstaw - stwierdził Prugar.

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Norweski gaz dla Polski

Orlen przypomniał, że "Norwegia jest jednym z głównych kierunków zaopatrzenia Polski w gaz ziemny". Surowiec wydobywany na Norweskim Szelfie Kontynentalnym trafia do naszego kraju dzięki gazociągowi Baltic Pipe. Sprowadzony tą drogą gaz w 2025 r. pozwolił zaspokoić - jak wyliczył koncern - ponad 40 proc. polskiego zapotrzebowania. Istotna część surowca pochodziła z własnych złóż Grupy Orlen w Norwegii.

W 2025 r. Orlen Upstream Norway wyprodukował około 4,4 mld metrów sześc. gazu. W maju tego roku Orlen Upstream Norway uruchomił wydobycie ze złoża Eirin na Morzu Północnym.

Orlen i jego spółki zależne to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej o modułowe reaktory SMR.

Źródło: PAP
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Tagi:
OrlenGaz ziemny
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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