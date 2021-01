Zakup Polska Press przez Orlen pod lupą senatorów. "To jest czyste działanie polityczne"

- To jest czyste działanie polityczne - powiedział senator Jerzy Fedorowicz, zastępca przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu. W ten sposób odniósł się do planowanego przejęcia wydawnictwa Polska Press przez Orlen. Żadnych złudzeń nie ma także Seweryn Blumsztajn, prezes Towarzystwa Dziennikarskiego. - Jesteśmy poza nadzieją, że to może przynieść coś pozytywnego - powiedział.