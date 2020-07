"W Polsce jest miejsce na jeden koncern multienergetyczny". Orlen na zakupach

Orlen podpisał ze Skarbem Państwa list intencyjny w sprawie przejęcia kontroli nad spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

"W dniu 14 lipca 2020 roku podpisany został list intencyjny pomiędzy spółką a Skarbem Państwa w sprawie procesu przejęcia kontroli kapitałowej przez PKN Orlen nad spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo" - napisano w komunikacie.

Dodano, że podpisując list intencyjny, PKN Orlen oraz Skarb Państwa potwierdziły, że wiodącą rolę w procesie konsolidacji kapitałowej i organizacyjnej płockiej spółki i PGNiG będzie pełnił Orlen jako podmiot mający przejąć kontrolę nad PGNiG. Podkreślono, że Orlen i Skarb Państwa "zobowiązały się do podjęcia w dobrej wierze rozmów, których celem będzie przeprowadzenie transakcji".

"Na dzień podpisania listu intencyjnego model transakcji oraz jej harmonogram nie zostały jeszcze określone" - czytamy w komunikacie.

"Jeden koncern"

"W Polsce jest miejsce na jeden koncern multienergetyczny o globalnym zasięgu. Dlatego rozpoczynamy dzisiaj proces przejęcia PGNiG. Wartość połączonych koncernów wraz z Energą i Grupą Lotos to blisko 70 mld zł, co sprawia, że dołączamy do grona dużych europejskich firm" - napisał na Twitterze prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Jak wyjaśniał dalej prezes Orlenu, "w wyniku połączenia czołowych polskich koncernów powstanie podmiot o zdywersyfikowanych przychodach, z dużą bazą surowcową, nowoczesnym przerobem, czystą energetyką i zintegrowanym detalem". "Będziemy w stanie inwestować w wielkie projekty związane z transformacją energetyczną" - podkreślił.

Dwa inne przejęcia

We wtorek Komisja Europejska zgodziła się na przejęcie Grupy Lotos przez Orlen. Tego samego dnia płocki koncern poinformował o planie kolejnej fuzji.

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział we wtorek podczas konferencji prasowej, że "dokonujemy dwóch wielkich historycznych kroków" do tego, aby ten cel osiągnąć. - Dzisiaj nie tylko mamy zgodę Komisji Europejskiej na połączenie Orlenu i Lotosu, czyli otwartą drogę do tego, aby ten proces został szybko sfinalizowany, ale (...) otwieramy również drogę do integracji Orlenu i PGNiG - wskazał.

Podkreślił, że po połączeniu firmy "będą domykać ten rynek, budować polski multienergetyczny koncern działający nie tylko na rynku paliw płynnych, ale również rynku paliw gazowych, również w energetyce".

Sasin ocenił, że te koncerny (PKN Orlen i Lotos - red.) będą wspólnie tworzyć potencjał, który pozwoli skutecznie nie tylko konkurować, ale też rozwijać się w kierunku, w którym idzie świat. - Dzisiaj uczestniczymy w procesie zmian na rynku energii, transformacji energetycznej, poszukiwania innych paliw, dbałości o tak zwany Zielony Ład - zaznaczył.

Dodał, że aby te wyzwania zrealizować musimy dysponować odpowiednim potencjałem. - Te procesy, w których uczestniczymy do tego nas prowadzą, (...) że będziemy w stanie Polsce i Polakom zapewnić nie tylko bezpieczeństwo energetyczne, ale i znakomity rozwój polskiej gospodarki, polskiego sektora energetycznego - zaznaczył Sasin.

Pod koniec kwietnia Orlen kupił ponad 331 milionów akcji Energi i tym samym stał się głównym akcjonariuszem firmy energetycznej.

Wartość rynkowa PKN Orlen to ok. 26,3 mld zł, Grupy Lotos - ok. 10,9 mld zł, Energi - ok. 3,4 mld zł, PGNiG - 28,4 mld zł.

Komisja Europejska zgodziła się na przejęcie Lotosu przez Orlen TVN24

Autor:kris

Źródło: PAP