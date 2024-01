Orlen odpowiada na pytania Skarbu Państwa

czytaj dalej

To musi być zrobione w sposób odpowiedzialny, tak, żeby banki, biura maklerskie były do tego procesu przygotowane - zaznaczył w radiowej Jedynce minister finansów Andrzej Domański informując, że podatek od zysków kapitałowych (podatek Belki) "z całą pewnością będzie ograniczony". Jak wskazał, resort finansów chce stworzyć nowy system zachęt do oszczędzania.