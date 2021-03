Orlen podpisał kontrakt terminowy ze światowym gigantem. "Po raz pierwszy w historii"

Obecnie rafinerie Grupy Orlen zaopatrywane są w ropę na bazie kontraktów długoterminowych z dostawcami z Arabii Saudyjskiej i Rosji oraz dostaw spotowych m.in. z Morza Północnego, Angoli, czy Nigerii. Orlen podawał wcześniej, że miesięcznie do rafinerii w Płocku trafia ok. 1,4 mln ton ropy naftowej (rocznie ok. 17 mln).