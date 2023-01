Orlen podpisał kontrakt na dostawy LNG z USA. "Nie możemy być naiwni"

Prezes Grupy Orlen Daniel Obajtek podczas środowej konferencji prasowej mówił o umowie z firmą Sempra. - To amerykańska firma, która jest istotnym graczem na rynku amerykańskim w zakresie LNG. To kontrakt na 20 milionów ton. Będziemy go realizować od początku 2027 roku. To 1 milion ton rocznie, około 1 miliard 200 milionów metrów sześciennych gazu - poinformował Obajtek.