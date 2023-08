Orlen pochwalił się dużym przelewem do budżetu państwa

Grupa Orlen osiągnęła w drugim kwartale 2023 roku ponad 4,5 miliarda złotych zysku netto. Przed rokiem było to 3,6 miliarda złotych. Spółka poinformowała, że dzięki wyższemu zyskowi w pierwszym półroczu tego roku zapłaciła 36,5 miliarda złotych podatku. To o około 20 miliardów złotych więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Grupa Orlen w czwartek opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za drugi kwartał tego roku. Zysk w tym okresie wyniósł w tym czasie 4 mld 544 mln zł, przy wyniku 3 mld 683 mln rok wcześniej, co oznacza wzrost rok do roku o 0,9 mld zł. Grupa w okresie od kwietnia do czerwca wypracowała przychody na poziomie około 75 mld zł, z których 6 proc. stanowi zysk netto. Według koncernu to proporcje na poziomie zbliżonym do okresu sprzed wojny w Ukrainie.