Wielka fuzja na rynku energetycznym stała się faktem

Fuzja Orlenu z PGNiG stała się faktem. Płocki koncern przekazał w środę, że połączenie zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

PKN Orlen poinformował, że połączenie z PGNiG zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS. Oznacza to, że w środę płocki koncern wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki PGNiG S.A.