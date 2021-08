Rynek przesyłek. Jesienią Orlen uruchomi sieć automatów paczkowych

Start usługi "Orlen paczka"

Koncern wyjaśnił, iż spółka Ruch przygotowując się do startu usługi "Orlen Paczka" wprowadza wiele zmian organizacyjnych i technologicznych, w tym "znacząco skraca czas dostawy przesyłek do punktu do 1-2 dni". "Usługa zostanie udostępniona jesienią, ale już teraz RUCH rozwija współpracę z e-sklepami, które swoim klientom będą mogły zaoferować atrakcyjną ofertę dostawy" – zaznaczył PKN Orlen.

Jak podał PKN Orlen, usługa nadawania i odbierania paczek będzie dostępna do końca tego roku w ponad 5,5 tys. punktów sieci "Orlen Paczka". "We wrześniu automaty 'Orlen paczka' staną w ok. 200 atrakcyjnych, dostępnych całodobowo miejscach, w wielu polskich miastach. Z kolei do końca 2022 r. ich sieć będzie liczyła już blisko 2 tys. urządzeń" – zapowiedział koncern. Wspomniał przy tym, iż dostępna będzie aplikacja mobilna, która ułatwi odbiór przesyłki z automatu paczkowego.