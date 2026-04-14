Ostatnie dni rekrutacji. Orlen szuka prezesa zarządu Bartłomiej Ciepielewski |

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje wybór prezesa oraz wiceprezesów lub członków zarządu odpowiedzialnych za siedem obszarów działalności spółki: consumers and products, downstream, energetykę, sprawy finansowe, sprawy operacyjne, rozwój i inwestycje oraz upstream.

👉Rada Nadzorcza ORLEN S.A. ogłasza konkurs na stanowiska w Zarządzie Spółki:



▪️ Prezesa/Prezeski Zarządu

▪️ Wiceprezesa/Wiceprezeski/Członka/Członkini Zarządu ds. Finansowych

▪️ Wiceprezesa/Wiceprezeski/Członka/Członkini Zarządu ds. Operacyjnych

▪️… — ORLEN (@GrupaORLEN) April 2, 2026

Obecna kadencja zarządu Orlenu zakończy się w dniu walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za 2025 rok.

Zmiany personalne w Orlenie

Od 11 kwietnia 2024 roku funkcję prezesa Orlenu pełni Ireneusz Fąfara. W skład zarządu wchodzą również: Witold Literacki, Sławomir Jędrzejczyk, Ireneusz Sitarski, Robert Soszyński, Marek Balawejder, Wiesław Prugar, Sławomir Staszak, Marcin Wasilewski oraz Paweł Wojtunik.

W ostatnich miesiącach w zarządzie Orlenu dokonano trzech zmian personalnych. Pod koniec września stanowisko wiceprezesa ds. finansowych objął Sławomir Jędrzejczyk, a Sławomir Staszak został członkiem zarządu odpowiedzialnym za energetykę. Na początku marca br. do zarządu dołączył Paweł Wojtunik, były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, obejmując funkcję członka zarządu ds. bezpieczeństwa i ryzyka.

Wymogi na stanowisko prezesa Orlenu

Zgłoszenia kandydatów muszą zawierać m.in. życiorys zawodowy, list motywacyjny oraz wymagane oświadczenia - o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z praw publicznych, braku zakazów pełnienia funkcji w spółkach handlowych oraz zapoznaniu się z klauzulą informacyjną. Należy również dołączyć dokumenty potwierdzające wykształcenie wyższe, wymagane doświadczenie zawodowe i dodatkowe kwalifikacje.

Konieczne jest także przedłożenie aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia o ewentualnych toczących się postępowaniach karnych lub karno‑skarbowych oraz kopii poświadczenia bezpieczeństwa i zaświadczenia o szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych bądź zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.

Jak podano na stronie spółki, kandydat na stanowisko prezesa zarządu powinien:

posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych, dodatkowym atutem będą studia MBA lub odpowiednie certyfikaty,

posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

spełniać inne niż wymienione w ust. 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,

posiadać wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,

posiadać wiedzę ekonomiczną w zakresie finansów lub inną specjalistyczną w obszarze prowadzonej przez Spółkę działalności i realizowanej Strategii,

posiadać znajomość języka obcego na poziomie umożliwiającym pracę w tym języku, preferowana znajomość języka angielskiego,

posiadać umiejętności organizatorskie, komunikacyjne oraz pracy w złożonych zespołach menedżerskich.

Z kolei czynniki dyskwalifikujące obejmą osoby, które:

pełnią funkcję społecznego współpracownika albo są zatrudnione w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczą pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

wchodzą w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

są zatrudnione przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczą pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

pełnią funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

ich aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

Działalność Orlenu

Orlen i jego spółki zależne to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii.

Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej na małych, modułowych reaktorach SMR.

