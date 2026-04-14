Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Ostatnie dni rekrutacji. Orlen szuka prezesa zarządu

|
orlen shutterstock_2362467289
Premier o cenach paliw: nie zamierzamy rezygnować z tego mechanizmu
Źródło: TVN24
Do czwartku, 16 kwietnia, do godziny 12:00, można składać zgłoszenia w konkursie na stanowisko prezesa Orlenu oraz siedmiu członków zarządu spółki. Przyszły szef koncernu musi mieć co najmniej pięcioletnie doświadczenie kierownicze i pozostawać poza strukturami partii politycznych.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje wybór prezesa oraz wiceprezesów lub członków zarządu odpowiedzialnych za siedem obszarów działalności spółki: consumers and products, downstream, energetykę, sprawy finansowe, sprawy operacyjne, rozwój i inwestycje oraz upstream.

Obecna kadencja zarządu Orlenu zakończy się w dniu walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za 2025 rok.

Spadają hurtowe ceny paliw. Orlen podał nowe stawki
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Spadają hurtowe ceny paliw. Orlen podał nowe stawki

Zmiany personalne w Orlenie

Od 11 kwietnia 2024 roku funkcję prezesa Orlenu pełni Ireneusz Fąfara. W skład zarządu wchodzą również: Witold Literacki, Sławomir Jędrzejczyk, Ireneusz Sitarski, Robert Soszyński, Marek Balawejder, Wiesław Prugar, Sławomir Staszak, Marcin Wasilewski oraz Paweł Wojtunik.

W ostatnich miesiącach w zarządzie Orlenu dokonano trzech zmian personalnych. Pod koniec września stanowisko wiceprezesa ds. finansowych objął Sławomir Jędrzejczyk, a Sławomir Staszak został członkiem zarządu odpowiedzialnym za energetykę. Na początku marca br. do zarządu dołączył Paweł Wojtunik, były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, obejmując funkcję członka zarządu ds. bezpieczeństwa i ryzyka.

Wymogi na stanowisko prezesa Orlenu

Zgłoszenia kandydatów muszą zawierać m.in. życiorys zawodowy, list motywacyjny oraz wymagane oświadczenia - o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z praw publicznych, braku zakazów pełnienia funkcji w spółkach handlowych oraz zapoznaniu się z klauzulą informacyjną. Należy również dołączyć dokumenty potwierdzające wykształcenie wyższe, wymagane doświadczenie zawodowe i dodatkowe kwalifikacje.

Konieczne jest także przedłożenie aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia o ewentualnych toczących się postępowaniach karnych lub karno‑skarbowych oraz kopii poświadczenia bezpieczeństwa i zaświadczenia o szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych bądź zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.

Zaskoczenie w Niemczech. Padł rekord
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zaskoczenie w Niemczech. Padł rekord

Ze świata

Jak podano na stronie spółki, kandydat na stanowisko prezesa zarządu powinien:

  • posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych, dodatkowym atutem będą studia MBA lub odpowiednie certyfikaty,
  • posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  • posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  • spełniać inne niż wymienione w ust. 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
  • posiadać wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
  • posiadać wiedzę ekonomiczną w zakresie finansów lub inną specjalistyczną w obszarze prowadzonej przez Spółkę działalności i realizowanej Strategii,
  • posiadać znajomość języka obcego na poziomie umożliwiającym pracę w tym języku, preferowana znajomość języka angielskiego,
  • posiadać umiejętności organizatorskie, komunikacyjne oraz pracy w złożonych zespołach menedżerskich.

Z kolei czynniki dyskwalifikujące obejmą osoby, które:

  • pełnią funkcję społecznego współpracownika albo są zatrudnione w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczą pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • wchodzą w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  • są zatrudnione przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczą pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • pełnią funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  • ich aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

Działalność Orlenu

Orlen i jego spółki zależne to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii.

Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej na małych, modułowych reaktorach SMR.

OGLĄDAJ: Reset konstytucyjny? Zgorzelski: jak nie ma Trybunału, to konstytucja jest zbiorem życzeń
Zgorzelski

Reset konstytucyjny? Zgorzelski: jak nie ma Trybunału, to konstytucja jest zbiorem życzeń

Zgorzelski
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
OrlenSpółki Skarbu Państwa
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Pilne
Ceny paliw w środę. Znamy nowe stawki
Moto
Anhtropic Claude AI
Anthropic w sporze z Pentagonem. Trwają negocjacje
Tech
berlin niemcy shutterstock_2500176873
To był niemiecki standard. "Staje się coraz większym luksusem"
Moto
shutterstock_110515943
"Cena gazu w Europie może wzrosnąć dwukrotnie"
Rynki
wall street, giełda w Nowym Jorku, NYSE
Anthropic i Google naciskają. OpenAI pod presją
Tech
shutterstock_1709019151
Rządowy program z ograniczeniami. Gdzie najłatwiej o mieszkanie?
Nieruchomości
Algarve Faro Portugalia shutterstock_2710983401
Prowadził skromne życie, był dostawcą jedzenia. Miał wyłudzić dziesiątki milionów
Ze świata
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Rich Starry przebił się przez US Navy
Ze świata
Giełda, USA, Wall Street, maklerzy, inwestorzy
Zaskakujący zwrot na rynku. "To podstawowy problem"
Rynki
GettyImages-225744514
Doradca Trumpa: ceny ropy osiągną szczyt w najbliższych tygodniach
Rynki
Nowe prawo stanowi m.in., że wiatraki będą mogły być stawiane w nie mniejszej niż dziesięciokrotność ich wysokości odległości od domów
Dylemat mieszkańców. Rząd chce zmienić prawo
Ze świata
Stacja paliw, paliwo, tankowanie
Ceny paliw. Tyle dziś kosztują
Pieniądze
Giełda, ZEA, rynek, rynki, maklerzy, inwestorzy
Rachunek dla Europy. "To pokazuje ogromny wpływ tego kryzysu"
Ze świata
shutterstock_2383990449
Pokłosie wprowadzenia euro. Nowa analiza
Ze świata
Samoloty Lufthansy, lotnisko we Frankfurcie
Poważne zakłócenia na lotniskach. Seria strajków
Ze świata
ZLOTO
Tyle warte jest złoto NBP. Nowe dane
Z kraju
Donald Trump
Trump: blokada się zaczęła
Ze świata
David M. Solomon
"Gigant z Wall Street" pokazał wyniki
Ze świata
shutterstock_2751172175
Zaskoczenie w Niemczech. Padł rekord
Ze świata
Paliwa, stacja benzynowa
Jest decyzja w sprawie akcyzy na paliwa
Moto
Budapeszt, Węgry
Wielkie wyzwania na Węgrzech. To będzie kluczowe dla nowego rządu
Ze świata
Londyn, Wielka Brytania, siedziba Banku Anglii
Instytucje finansowe w strachu. "Tysiące słabych punktów"
Tech
shutterstock_2617763735
OpenAI wzmacnia obecność w Europie. Pierwsze biuro w Londynie
Tech
Przez kryzys związany z koronawirusem może wzrosnąć bezrobocie
Stopa bezrobocia w Polsce. Najnowsze dane
Z kraju
senior praca shutterstock_520964182
Przybywa pracujących emerytów. Nowe dane z rynku
Dla firm
berlin niemcy shutterstock_2500176873
Niemcy obniżą podatek od paliw. Na dwa miesiące
Ze świata
shutterstock_1697366587
Pracownicy sklepów Dino zapowiedzieli strajk. "Są przeciążani do granic możliwości"
Handel
biuro komputery ludzie shutterstock_2546315783
Higiena danych w dobie AI. Praktyczne sposoby ochrony informacji
Tech
Nowoczesny kompleks mieszkaniowy w Gdańsku. Elewacja domu mieszkalnego z balkonami. Budynek apartamentowy. Hipoteka w nieruchomości
Zmiany na rynku najmu. "To bardzo korzystny układ"
Nieruchomości
Ajay Banga, prezes Banku Światowego
Szef Banku Światowego: niedługo może brakować 800 milionów miejsc pracy
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

