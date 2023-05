To ma być jeden z największych takich transportów w Polsce. Rozpoczął się pierwszy etap

We wtorek w Płocku rozpoczął się pierwszy etap dwudniowego transportu drogowego kolumny Wash Tower, potrzebnej do budowy Kompleksu Olefin III. Kolumna waży ponad 850 ton i ma blisko 100 metrów długości. - Transport Wash Tower to z pewnością jeden z największych transportów, które kiedykolwiek zrealizowano drogami publicznymi w Polsce - powiedział Grzegorz Samoć, dyrektor działu Projects DSV.