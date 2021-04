Szef PO pisze o "stratach" Orlenu i "umiejętnościach" Daniela Obajtka. Rzeczniczka spółki odpowiada

2,3 miliardy straty netto PKN Orlen za rok 2020 to dowód na "umiejętności" menedżerskie byłego wójta Pcimia - napisał w mediach społecznościowych szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka. Na wpis odpowiedziała rzeczniczka spółki Joanna Zakrzewska, która podkreśliła, że to jedynie fragment wyników, a zysk skonsolidowany za rok 2020 wyniósł 3,4 miliarda złotych.

Szef PO Borys Budka podał napisał w środę na Twitterze o "2,3 mld straty netto PKN Orlen za rok 2020". "To dowód na 'umiejętności' menedżerskie byłego wójta Pcimia" - napisał Budka nawiązując do szefa PKN Orlen Daniela Obajtka.

Odpowiedź rzeczniczki

Na posta odpowiedziała rzeczniczka spółki Joanna Zakrzewska, która zwróciła uwagę, że "to jedynie fragment wyników PKN Orlen".

We wtorek spółka podała, że zarząd PKN Orlen zarekomenduje wypłatę akcjonariuszom dywidendy za 2020 r. w wysokości 3,5 zł na jedną akcję. Jak podkreślono w komunikacie, wysokość proponowanej dywidendy "jest odzwierciedleniem stabilnej sytuacji finansowej Grupy Orlen, która w ubiegłym roku wypracowała jeden z najlepszych wyników wśród firm z sektora oil and gas, a także efektem konsekwentnie realizowanych planów rozwojowych we wszystkich obszarach działalności".