Zmiana cen paliw w hurcie. Orlen podał nowe stawki

Premier o cenach paliw: nie zamierzamy rezygnować z tego mechanizmu
Źródło: TVN24
W sobotę Orlen obniżył hurtowe ceny paliw. Olej napędowy potaniał o 90 złotych, a benzyna o 21 złotych za metr sześcienny - wynika z danych opublikowanych przez koncern. To zmiana po wcześniejszym wzroście ceny oleju Ekodiesel o 7 złotych i spadku ceny benzyny Eurosuper 95 o 29 złotych za metr sześcienny.

Według cennika hurtowego Orlenu w sobotę

  • benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 kosztuje 5 365 zł za metr sześc., czyli 21 zł mniej niż dzień wcześniej;
  • olej napędowy Ekodiesel kosztuje 6 720 zł za metr sześc., czyli 90 zł mniej niż dzień wcześniej.

Poprzednio, w piątek, Orlen w hurcie podniósł cenę oleju napędowego Ekodiesel o 7 zł, do 6 810 zł za metr sześc., obniżył natomiast cenę benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 29 zł, do 5 386 zł za metr sześc.

Maksymalne ceny paliw

Od 31 marca na wszystkich stacjach w Polsce obowiązują ceny maksymalne paliw, wprowadzone w ramach rządowego pakietu regulacji "Ceny Paliwa Niżej", mającego ograniczać wzrost cen tych produktów. Ceny te ustalane są w oparciu o średnią cenę hurtową tych produktów na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, a także marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr i podatek VAT.

Z opublikowanego w piątek w Monitorze Polskim obwieszczenia Ministra Energii wynika, że od soboty do poniedziałku cena maksymalna z uwzględnieniem VAT litra benzyny bezołowiowej 95 wynosić będzie 6,14 zł, benzyny bezołowiowej 98 - 6,73 zł za litr, a oleju napędowego - 7,68 zł za litr.

Dla porównania, w piątek cena maksymalna z uwzględnieniem VAT dla benzyny bezołowiowej 95 wynosiła 6,17 zł, dla benzyny bezołowiowej 98 - 6,77 zł, a dla oleju napędowego - 7,66 zł za litr. Z kolei pierwszego dnia obowiązywania cen maksymalnych na paliwa, czyli 31 marca, litr benzyny bezołowiowej 95 kosztował 6,16 zł, benzyny bezołowiowej 98 - 6,76 zł, natomiast oleju napędowego - 7,60 zł, w każdym przypadku z uwzględnieniem VAT.

Ceny maksymalne paliw Ministerstwo Energii ogłasza codziennym obwieszczeniem, przy czym obowiązują one od dnia następnego po publikacji w Monitorze Polskim, a w przypadku obwieszczenia przed dniami wolnymi od pracy i świętami - do najbliższego dnia roboczego włącznie.

Konflikt na Bliskim Wschodzie a ceny ropy

Wojna na Bliskim Wschodzie, po ataku USA i Izraela na Iran 28 lutego, spowodowała wzrost notowań ropy naftowej na świecie, a także notowań paliw gotowych, co przełożyło się na ceny detaliczne tych produktów na stacjach, również w Polsce.

W miniony wtorek USA i Iran uzgodniły dwutygodniowe zawieszenie broni. W piątek wydawany w Dubaju dziennik Gulf News informował, że z Zatoce Perskiej wciąż znajduje się 325 tankowców, które nie mogą opuścić regionu z powodu faktycznej blokady Cieśniny Ormuz, strategicznej dla morskiego transportu ropy naftowej z Bliskiego Wschodu. Armatorzy wstrzymują tam kolejne rejsy w obawie przed minami, które mogły zostać rozmieszczone w Ormuzie przez Iran.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Kluczowe dla dalszego kierunku zmian cen paliw na rynku krajowym będą głównie efekty rozpoczynających się 11 kwietnia bezpośrednich rozmów między USA i Iranem" - ocenili w piątek analitycy biura Reflex. Zaznaczyli przy tym, że jeśli podczas rozmów nie zostaną zerwane warunki porozumienia, w kolejnym tygodniu powinny utrzymać się obniżki cen paliw na stacjach.

Według danych zebranych przez Reflex, od czasu wprowadzenia pakietu "Ceny Paliwa Niżej" średnie ceny paliw na stacjach kształtują się nieznacznie poniżej wyznaczanych codziennie przez Ministra Energii poziomów maksymalnych - benzyny są tańsze średnio o 4 gr, a olej napędowy o 8 gr na litrze.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Donald Trump
"To jest problem". Sąd podważa cła Trumpa
Ze świata
Giełda, NYSE, Wall Street, cła Trumpa
Spadki nie studzą optymizmu. To najlepszy tydzień na Wall Street od listopada
Rynki
Diesel paliwa
Ceny paliw w sobotę. Nowe stawki
Pieniądze
shutterstock_2239909941
Duża wygrana w Eurojackpot w Polsce
Pieniądze
shutterstock_2367140227_1
Premier Francji zapowiada zmianę polityki energetycznej
Ze świata
Giełda, Wall Street, maklerzy, inwestorzy
Kluczowy tydzień na nowojorskim parkiecie. Raporty kwartalne amerykańskich banków
Rynki
stacja benzynowa aral shutterstock_2753004233_1
Spór w niemieckim rządzie. Propozycja ulgi dla osób dojeżdżających do pracy
Ze świata
laptop biuro praca komputer shutterstock_2699328825
Apel szefa Państwowej Inspekcji Pracy o wstrzymanie się ze składaniem skarg
Dla pracownika
Protesty w Irlandii (10.04.2026)
Setki stacji bez paliwa. Kraj "na krawędzi"
Ze świata
shutterstock_2400636179
Śledztwo wobec OpenAI. Prokuratora sprawdza ChatGPT przed IPO
Tech
Lotnisko na Okęciu
Ostrzeżenie przed brakami paliwa dla samolotów. "W ciągu następnych trzech tygodni"
Turystyka
Ciężarówki
Coraz więcej towarów z Dalekiego Wschodu trafia do Europy przez Polskę
Z kraju
porsche taycan - Nikita Volodko shutterstock_2582186949
Dostawy Porsche spadają. Firma zapowiada cięcia kosztów i nowe modele
Moto
Chicago USA ludzie ulica tłum przechodnie
Inflacja w USA szybuje. Dane za marzec
Ze świata
Andrzej Domański
Indeks WIG z rekordem. Minister finansów komentuje
Z kraju
big tech
UE z rekordowymi karami dla Big Techów. Napięcia z USA rosną
Tech
Biały Dom
"Korupcja i wykorzystywanie luk prawnych kwitną". Ostrzeżenie dla urzędników
Ze świata
Statek zacumowany u wybrzeżu Dubaju
20 tysięcy osób w sytuacji bez wyjścia. "Staje się to niemożliwe"
Ze świata
Scott Bessent i Jerome Powell
Pilne spotkanie z szefami banków w Waszyngtonie. Ostrzeżenie przed nowym narzędziem
Tech
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Zator w Zatoce. Taki jest efekt rozejmu
Ze świata
choroba chora kobieta katar przeziebienie shutterstock_2387459481
Nowe zasady kontroli L4
Dla pracownika
faktury shutterstock_2205886299
KSeF "bez konsekwencji" na dłużej? Minister komentuje
Pieniądze
Warszawa. Widok na centrum miasta
Tego nie było od 18 lat. "Eksplozja popytu"
Nieruchomości
Teheran, Iran. Wojna z USA i Izraelem
Kolejny cios na rynku ropy
Rynki
Samoloty Lufthansy, lotnisko we Frankfurcie
Tysiące strajkujących, setki odwołanych lotów
Turystyka
Donald Trump
Trump grzmi. "Nie taka jest nasza umowa"
Ze świata
lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Padła główna wygrana w Lotto Plus
Pieniądze
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2602306775
Duża zmiana. Ceny paliw dziś
Rynki
pieniadze podatki kalkulator praca biuro wydatki shutterstock_2722823339
Utrata pracy przez AI oznacza nie tylko niższe zarobki
Dla pracownika
Teheran, Iran
Długofalowe skutki wojny. Prognozy dla globalnej gospodarki w dół
Ze świata

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica