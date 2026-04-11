Z kraju Zmiana cen paliw w hurcie. Orlen podał nowe stawki

Według cennika hurtowego Orlenu w sobotę

benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 kosztuje 5 365 zł za metr sześc., czyli 21 zł mniej niż dzień wcześniej;

olej napędowy Ekodiesel kosztuje 6 720 zł za metr sześc., czyli 90 zł mniej niż dzień wcześniej.

Poprzednio, w piątek, Orlen w hurcie podniósł cenę oleju napędowego Ekodiesel o 7 zł, do 6 810 zł za metr sześc., obniżył natomiast cenę benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 29 zł, do 5 386 zł za metr sześc.

Maksymalne ceny paliw

Od 31 marca na wszystkich stacjach w Polsce obowiązują ceny maksymalne paliw, wprowadzone w ramach rządowego pakietu regulacji "Ceny Paliwa Niżej", mającego ograniczać wzrost cen tych produktów. Ceny te ustalane są w oparciu o średnią cenę hurtową tych produktów na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, a także marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr i podatek VAT.

Z opublikowanego w piątek w Monitorze Polskim obwieszczenia Ministra Energii wynika, że od soboty do poniedziałku cena maksymalna z uwzględnieniem VAT litra benzyny bezołowiowej 95 wynosić będzie 6,14 zł, benzyny bezołowiowej 98 - 6,73 zł za litr, a oleju napędowego - 7,68 zł za litr.

Dla porównania, w piątek cena maksymalna z uwzględnieniem VAT dla benzyny bezołowiowej 95 wynosiła 6,17 zł, dla benzyny bezołowiowej 98 - 6,77 zł, a dla oleju napędowego - 7,66 zł za litr. Z kolei pierwszego dnia obowiązywania cen maksymalnych na paliwa, czyli 31 marca, litr benzyny bezołowiowej 95 kosztował 6,16 zł, benzyny bezołowiowej 98 - 6,76 zł, natomiast oleju napędowego - 7,60 zł, w każdym przypadku z uwzględnieniem VAT.

Ceny maksymalne paliw Ministerstwo Energii ogłasza codziennym obwieszczeniem, przy czym obowiązują one od dnia następnego po publikacji w Monitorze Polskim, a w przypadku obwieszczenia przed dniami wolnymi od pracy i świętami - do najbliższego dnia roboczego włącznie.

Konflikt na Bliskim Wschodzie a ceny ropy

Wojna na Bliskim Wschodzie, po ataku USA i Izraela na Iran 28 lutego, spowodowała wzrost notowań ropy naftowej na świecie, a także notowań paliw gotowych, co przełożyło się na ceny detaliczne tych produktów na stacjach, również w Polsce.

W miniony wtorek USA i Iran uzgodniły dwutygodniowe zawieszenie broni. W piątek wydawany w Dubaju dziennik Gulf News informował, że z Zatoce Perskiej wciąż znajduje się 325 tankowców, które nie mogą opuścić regionu z powodu faktycznej blokady Cieśniny Ormuz, strategicznej dla morskiego transportu ropy naftowej z Bliskiego Wschodu. Armatorzy wstrzymują tam kolejne rejsy w obawie przed minami, które mogły zostać rozmieszczone w Ormuzie przez Iran.

"Kluczowe dla dalszego kierunku zmian cen paliw na rynku krajowym będą głównie efekty rozpoczynających się 11 kwietnia bezpośrednich rozmów między USA i Iranem" - ocenili w piątek analitycy biura Reflex. Zaznaczyli przy tym, że jeśli podczas rozmów nie zostaną zerwane warunki porozumienia, w kolejnym tygodniu powinny utrzymać się obniżki cen paliw na stacjach.

Według danych zebranych przez Reflex, od czasu wprowadzenia pakietu "Ceny Paliwa Niżej" średnie ceny paliw na stacjach kształtują się nieznacznie poniżej wyznaczanych codziennie przez Ministra Energii poziomów maksymalnych - benzyny są tańsze średnio o 4 gr, a olej napędowy o 8 gr na litrze.

