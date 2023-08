Rolnicy alarmują o problemach z paliwem, jest pismo do ministra. Orlen komentuje

Rolnicy alarmują o problemach z dostępem do paliw na rynku hurtowym. Pismo w tej sprawie, z prośbą o pilną interwencję, zostało skierowane do ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Do sytuacji na rynku odniósł się Orlen w odpowiedzi przesłanej TVN24 Biznes.