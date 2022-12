"Wyborcza": Dziesiątki milionów za pomoc w sprzedaży Lotosu Saudyjczykom

"GW" wskazuje, że to właśnie m.in. przy tych umowach pracowała grupa SMM Legal. "O zyski z obsługi prawnej Orlenu Mataczyński był pytany 16 grudnia na posiedzeniu połączonych komisji Senatu. Publicznie padła wtedy kwota 20 mln zł, prawnik jej nie komentował. Teraz okazuje się, że tyle na czysto zarobił on sam (najwięcej w 2021 r. – ponad 7,9 mln zł), a grupa SMM Legal – blisko pięciokrotnie więcej" - czytamy.

Gazeta dodaje, że "podział Lotosu wymusiła Komisja Europejska , bo rząd PiS parł do wchłonięcia gdańskiej spółki przez Orlen i utworzenia monopolistycznego giganta na polskim rynku". "Chętnych do uczestniczenia w wyprzedaży znalazły polskie władze" - zaznacza dziennik.

Maciej Mataczyński odpowiada

Oświadczenie PKN Orlen

W ocenie spółki "koszty obsługi prawnej podczas procesu połączenia należy odnosić do kapitalizacji obu spółek". "Wówczas wyraźnie widać, że kwota ta stanowi zaledwie ułamek jej procenta, czyli dużo mniej niż w przypadku innych, równie skomplikowanych procesów fuzji, prowadzonych na świecie. W proces budowy koncernu multienergetycznego zaangażowane było ok. 100 osób. Przyjęte stawki są zbencharkowane z rynkiem i mieszczą się w określonych dla tego typu procesów przedziałach" - zapewniła rzeczniczka.

Umowa Saudi Aramco z Orlenem

Nie wiadomo, czy zapisy projektu znalazły się w finalnej umowie, ale wiele na to wskazuje, między innymi dokument z Komisji Europejskiej, która dała zgodę na fuzję oraz to, że Orlen, w odpowiedzi na szczegółowe pytania reporterów "Czarno na białym", nie zaprzeczył tym zapisom. W tej sytuacji, biorąc pod uwagę interes publiczny, jakim jest bezpieczeństwo energetyczne państwa, dziennikarze zdecydowali się ujawnić, co zostało wpisane do projektu umowy tej strategicznej dla Polski transakcji i raz jeszcze publicznie pytają zarówno Orlen, jak i nadzorujące go Ministerstwo Aktywów Państwowych, co znalazło się w ostatecznej wersji umowy.