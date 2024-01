Tusk: Wszystko to, co wiem stawia w paskudnym świetle Sasina i Obajtka

Premier Donald Tusk mówił w środę o trwającej analizie tego, co działo się w Orlenie i Lotosie. - Chcę tylko powiedzieć, że wszystko to, co w tej chwili wiem, tylko na podstawie materiałów przygotowanych przez poprzedników, stawia w paskudnym świetle i pana Sasina, i pana Obajtka - poinformował szef rządu. Jak wskazywał, chodzi nie tylko o kwestię fuzji Orlenu z Lotosem. - Już niedługo, także opinia publiczna pozna szokujące aspekty działania niektórych przedstawicieli rządu i szefostwa Orlenu - zapowiedział premier Tusk.

Premier Tusk o Orlenie i Lotosie

- Chcę tylko powiedzieć, że wszystko to, co w tej chwili wiem, tylko na podstawie materiałów przygotowanych przez poprzedników, stawia w paskudnym świetle i pana (Jacka - red.) Sasina, i pana Obajtka. Proszę o odrobinę cierpliwości, badamy te sprawy i będziemy wyciągali konsekwencje prawne i organizacyjne - zapowiedział premier Tusk.

- Nie chcę epatować państwa, nie robimy tego po to, żebym miał temat na konferencje prasowe. To dotyczy jednak bardzo poważnych naszych interesów, więc tutaj ostrożność jest wskazana. Ale możecie być państwo pewni, że już niedługo, także opinia publiczna pozna szokujące aspekty działania niektórych przedstawicieli rządu i szefostwa Orlenu w kontekście Lotosu, ale także w kontekście planów inwestycyjnych, energetycznych - wskazywał szef rządu.

- W sumie, to też rzecz ciekawa, że nawet dla kogoś takiego jak pan (Mariusz - red.) Kamiński to było niedopuszczalne, to co robili jego koledzy z rządu. I o tym też niedługo opinia publiczna się dowie - dodał.