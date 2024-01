Orlen odpowiada na ustalenia NIK-u w sprawie fuzji z Lotosem. Jest oświadczenie

Sprzedaż części aktywów Lotosu została zrealizowana zgodnie z wyceną rynkową tych aktywów - poinformował Orlen w oświadczeniu opublikowanym w poniedziałek wieczorem. Płocki koncern odniósł się do raportu Najwyższej Izby Kontroli, zgodnie z którym, Saudi Aramco zapłaciło o 7 miliardów 200 milionów złotych mniej za część Lotosu, niż była ona warta.

W lipcu 2023 roku Najwyższa Izba Kontroli sporządziła raport dotyczący m.in. fuzji Orlenu z Lotosem po kontroli w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Dziennikarze "Czarno na białym" w TVN24 Łukasz Frątczak i Dariusz Kubik dotarli do nadal nieopublikowanego dokumentu. Według NIK Saudi Aramco zapłaciło o 7,2 miliarda złotych mniej za część Lotosu, niż była ona warta .

