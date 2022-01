Orlen: ponad 400 stacji Lotosu zmieni właściciela

PKN Orlen poinformował, że Saudi Aramco kupi udziały w rafinerii należącej do Lotosu, węgierski koncern MOL przejmie 417 stacji Lotosu, a Unimot - bazy paliw. Sprzedaż udziałów w rafinerii i większości stacji paliw Lotosu ma związek z szykowaną fuzją Orlenu i Lotosu. Warunkiem postawionym przez Komisję Europejską była sprzedaż przez Orlen części aktywów przejmowanej spółki.

Z komunikatu Orlenu wynika także, że PKN Orlen ma nabyć 144 stacje paliw zlokalizowanych na Węgrzech oraz 41 stacji paliw zlokalizowanych na Słowacji, za łączną cenę ok. 229 mln euro. Stały element ceny, jaką MOL ma zapłacić za Lotos Paliwa, to ok. 610 mln dolarów, element zmienny zależny będzie od długu i kapitału obrotowego.

Cena w przedwstępnej umowie za udziały w Lotos Asfalt, jaką ma zapłacić Aramco, ustalona jest na ok. 1,15 mld zł. PKN Orlen podpisał także z saudyjską firmą długoterminową umowę na dostawy ropy naftowej w ilości od 200 do 337 tys. baryłek dziennie.

Saudi Arabian Oil Company partnerem Orlenu

PKN Orlen wybrał Saudi Arabian Oil Company jako partnera do aktywów rafineryjnych, hurtowych, a także paliw lotniczych w związku z planowaną fuzją z Grupą Lotos.

Jak podano w komunikacie, zawarto pomiędzy Lotosem a Aramco Overseas Company przedwstępną umowę zbycia 30 proc. udziałów w Lotos Asfalt, do której załącznikami są m.in. wzór umowy joint venture pomiędzy PKN Orlen, Grupą Lotos, Lotos Asfalt a Aramco, realizującej zobowiązanie do zbycia na rzecz niezależnego podmiotu trzeciego 30 proc. udziału w spółce, do której aportem wniesiona została rafineria zlokalizowana w Gdańsku oraz zagwarantowanie temu podmiotowi uprawnień kontraktowych w zakresie ładu korporacyjnego.

Cena określona w umowie przedwstępnej za udziały w Lotos Asfalt zostanie wyliczona w oparciu o formułę określoną w umowie przedwstępnej, na którą składa się element stały w kwocie ok. 1,15 mld zł oraz element zmienny, zależny od wysokości długu oraz kapitału obrotowego Lotos Asfalt w dniu poprzedzającym podpisanie umowy przyrzeczonej.

Orlen podał też, że Aramco ma kupić 100 proc. udziałów w Lotos SPV 1, czyli spółce hurtowej. Cena ma wynieść ok. 1 mld zł oraz element zmienny.

Aramco kupić ma również wszystkie udziały posiadane przez Lotos w Lotos-Air BP Polska.

Ponadto, PKN Orlen podpisał z Saudi Arabian Oil Company długoterminową umowę na dostawy ropy naftowej. W przypadku finalizacji procesu przejęcia grupy Lotos, na bazie podpisanej umowy długoterminowej, PKN Orlen zagwarantuje dostawy od Saudi Aramco na poziomie od 200 do 337 tys. baryłek dziennie.

Orlen podpisał także z Saudi Arabian Oil Company oraz Saudi Basic Industries Corporation umowę o współpracy celem analizy, przygotowania i realizacji wspólnych inwestycji w sektorze petrochemicznym.

Fuzja Orlenu i Lotosu. Warunki postawione przez Komisję Europejską

By mogło dojść do połączenia kontrolowanych przez Skarb Państwa spółek PKN Orlen i Lotosu, Orlen musi zbyć część aktywów Lotosu. Chodzi m.in. o 30 proc. rafinerii, 80 proc. jej stacji oraz część infrastruktury logistycznej. To tzw. środki zaradcze przed monopolem. Komisja Europejska w listopadzie dała PKN Orlen zgodę na wydłużenie do 14 stycznia 2022 roku terminu na realizację warunków zaradczych.

Autor:mp/dap

Źródło: TVN24 Biznes, PAP