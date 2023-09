Pesa ją wyprodukowała, a Orlen testuje. Pierwsza taka w Polsce

Technologia, która ma być przyszłością motoryzacji

Jak dodał, zakup od Pesy pierwszej lokomotywy wodorowej to ważny krok w komercjalizacji tej technologii i umocnienie pozycji w obszarze, który jest przyszłością motoryzacji.

"Dzięki tej inwestycji zdobędziemy kompetencje potrzebne do przygotowania kompleksowej oferty na dostawy paliwa wodorowego dla rynku kolejowego. Nasze działania realnie przyczyniają się do transformacji polskiej kolei z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Jednocześnie inwestujemy w rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego, budując kolejne ogólnodostępne stacje tankowania wodoru w Polsce i za granicą" - podkreślił Obajtek.

Orlen i Lotos Kolej planują docelowo wodoryzację floty lokomotyw w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku oraz w innych lokalizacjach. W dalszej perspektywie koncern stawia na rozwój rynku sprzedaży wodoru oraz budowę sieci stacji tankowania paliwem wodorowym pojazdów kolejowych - podkreślił Orlen. Zgodnie ze strategią do 2030 r. Orlen ma przeznaczyć 7,4 mld zł na inwestycje w technologie wodorowe oparte na odnawialnych źródłach energii i technologię przetwarzania odpadów komunalnych do wodoru. Rozwija swoją sieć ogólnodostępnych, całodobowych stacji tankowania wodoru w Polsce i za granicą. Jak przypomniał Orlen, w 2021 r. uruchomił pierwszy w Polsce hub produkcji wodoru jakości automotive, z którego od ponad roku dostarczane jest paliwo wodorowe do pilotażowej stacji tankowania wodoru w Krakowie, gdzie testowane są autobusy wodorowe różnych producentów.