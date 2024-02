"Orlen naruszył strategiczne rezerwy". Jest zawiadomienie do ABW, mamy komentarz spółki

Poseł do PE w październiku 2023 roku skierował w tej sprawie zawiadomienie do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. - Jestem przekonany, że niebawem to bezmyślne zużycie zasobów strategicznych Rzeczpospolitej dla czystej PiS-owskiej polityki zostanie surowo rozliczone - powiedział.

"Z naszych informacji wynika, że nie ma braków w zapasach paliw"

Według platformy E-ogm "po 'wyborczym' cudzie cenowym Orlenu w dalszym ciągu w Polsce (dane na koniec listopada 2023 r.) 'system' nie może dojść do siebie w zakresie poziomu zapasów ON". "Stan zapasów ON na koniec listopada kolejny raz spadł i był niższy niż miesiąc temu o ponad 6 tys. ton (spadek m/m 0,4 proc.). Do średniej 3-letniej (liczonej od 01.01.2021 r.) brakuje ponad 290 tys. ton, czyli ponad 5 dni popytu na ON w Polsce. Średni stan zapasów to nieco ponad 2 mln ton ON, a na koniec listopada było to tylko nieco ponad 1,7 mln ton)" - możemy przeczytać we wpisie na Facebooku zamieszczonym pod koniec stycznia br.