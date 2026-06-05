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Orlen wyprzedził rosyjskie koncerny. "Można?"

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Orlen
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP
Orlen prześcignął spółki naftowe z Rosji - Gazprom, Łukoil i Novatek - pod względem wyceny rynkowej. "Orlen jest na rynku więcej wart od rosyjskich gigantów!" - napisał w piątek na platformie X premier Donald Tusk. Były prezes największej spółki Skarbu Państwa Daniel Obajtek odpowiedział politykowi: "powinien mi Pan podziękować".

Biuro prasowe Orlenu poinformowało wcześniej, że wartość Orlenu na giełdzie jest wyższa niż każdego z trzech rosyjskich koncernów naftowych.

"Wartość giełdowa Orlenu w długi weekend zgrillowała kolejny rosyjski koncern" - przekazano na platformie X spółki.

Premier: teraz przyszła kolej na Lukoil i Novatek

Premier Donald Tusk skomentował w piątek informację o wycenie Orlenu. "Niedawno przeskoczył Gazprom, teraz przyszła kolej na Lukoil i Novatek. Można?" - napisał na swoim profilu na X.

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Orlen: ocena akcjonariuszy, nie nasza

Były prezes Orlenu Daniel Obajtek stwierdził pod postem premiera: "powinien mi Pan podziękować".

"Kapitalizacja nie wzięła się znikąd. To między innymi dzięki połączeniu Orlenu z Energą, Lotosem i PGNiG oraz zbudowaniu silnego koncernu, z którego teraz obecny zarząd spółki wypłaca rekordową dywidendę. To także dzięki licznym inwestycjom, za które chcieliście mnie rozliczać, a z którymi Pana ekipa nie ma nic wspólnego. Tak na marginesie: chwali się Pan często repolonizacją, a to my dokonaliśmy największej: udział Skarbu Państwa w Orlenie przed połączeniami wyniósł 27,5 proc., po fuzjach 49,9 proc." - wskazał.

Koncern w odpowiedzi na ten wpis przygotował "fact-checking" na platformie X. "Ponad dwa lata temu, w momencie Pana odejścia, kurs Orlenu wynosił ok. 65 zł. Zatem wartość połączonej firmy była niższa niż Energi, PGNiG, Lotosu i Orlenu oddzielnie" - zauważono.

Jak dodano, "dzisiaj, po rozwiązaniu takich problemów jak Olefiny, przyspieszeniu inwestycji w energetykę i po roku realizacji nowej strategii, cena akcji to ponad 140 zł".

"To ocena akcjonariuszy, którzy inwestują w spółkę swoje pieniądze, nie nasza" - podkreślono.

Notowania Orlenu i rosyjskich spółek

W piątek ok. 14.40 kurs akcji Orlenu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wynosił 144 zł, a wartość rynkowa spółki sięgnęła 167 mld zł.

Z kolei według danych Investing.com, Gazprom wyceniany jest na 2,75 bln rubli (ok. 136,7 mld zł), Novatek - 3,32 bln rubli (ok. 165,1 mld zł), a Łukoil - 3,13 bln rubli (nieco ponad 155,6 mld zł).

Fąfara ponownie prezesem Orlenu

We wtorek 2 czerwca Rada Nadzorcza Orlenu powołała zarząd spółki na nową wspólną kadencję. Na stanowisku prezesa pozostanie Ireneusz Fąfara, który kieruje koncernem od kwietnia 2024 roku. W skład zarządu weszli również jego dotychczasowi członkowie.

Nowa kadencja rozpocznie się dzień po wygaśnięciu obecnej, czyli po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2025 rok.

Ireneusz Fąfara to menedżer z wieloletnim doświadczeniem w sektorze paliwowo-energetycznym i finansowym, który wcześniej kierował m.in. spółką ORLEN Lietuva w latach 2010-2017 oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W przeszłości zasiadał także w radach nadzorczych największych instytucji i przedsiębiorstw, takich jak PKO BP, LOTOS czy KUKE.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej na małych, modułowych reaktorach SMR.

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Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
OrlenDonald TuskRosjaRopa naftowa
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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