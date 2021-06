Orlen inwestuje w małe reaktory jądrowe. Jest umowa

Orlen inwestuje w małe reaktory

Szef PKN Orlen przekonywał, że małe i mikro reaktory są technologią bezpieczną, łatwiejszą w budowie, zeroemisyjną, o niskim koszcie eksploatacji. Mogą być stosowane w przemyśle, również mogą zasilić polski system, który - jak mówił - nie musi być mocno przebudowany. "SMR-y (Small Modular Reactor - red.) są po prostu lokowane i mają stosunkowo średnią moc, do 300 megawatów. Koszt budowy jest niższy w porównaniu z tradycyjną inwestycję w duży atom, szybszy, co gwarantuje zdecydowanie szybszą stopę zwrotu. W przeliczeniu na jedną megawatogodzinę jest zdecydowanie tańszy, co spowoduje z czasem niższe koszty energii dla każdego w Polsce i z czasem niższe koszty energii przemysłu, w co głęboko wierzę - podkreślił Obajtek.