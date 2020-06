Elektrownia Ostrołęka ma powstać na nowych warunkach. Jest porozumienie gigantów

Zawarte we wtorek porozumienie przewiduje kontynuację inwestycji w Ostrołęce ze zmianą założeń z technologii dotychczas realizowanej opartej na węglu na technologię opartą na paliwie gazowym.

Zgodnie z warunkami porozumienia PKN Orlen wyraził wolę uczestniczenia w inwestycji i weźmie udział w jej finansowaniu oraz po uzyskaniu stosownych zgód korporacyjnych przystąpi do spółki Elektrownia Ostrołęka w charakterze wspólnika.

"PKN_ORLEN deklaruje udział w finansowaniu #OstrołękaC i przystąpienie do inwestycji w charakterze wspólnika. Warunkiem dalszych działań będzie wykorzystanie technologii gazowej i uzyskanie zgód korporacyjnych. Chcemy aktywnie uczestniczyć w transformacji energetycznej w Polsce" - napisał na Twitterze prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Zmiana struktury organizacyjnej

PKN Orlen ma 80 procent akcji Energi. Natomiast Energa i Enea mają obecnie po 50 procent udziałów w kapitale zakładowym Elektrownia Ostrołęka, realizującym budowę bloku energetycznego C o mocy około 1000 megawatów.

"Zarówno wielkość zaangażowania stron porozumienia, jak i idące za tym wielkości uczestnictwa kapitałowego w spółce Elektrownia Ostrołęka oraz uprawnienia wspólników, stanowić będą przedmiot dalszych rozmów i negocjacji, prowadzących do zawarcia docelowej umowy wspólników" - napisano w komunikacie PKN Orlen.

Ostrołęka C

We wtorek zarządy spółek Enea i Energa przyjęły raport końcowy w sprawie planowanej elektrowni Ostrołęka C w Ostrołęce. "Wnioski z przeprowadzonych analiz nie uzasadniają kontynuowania realizacji Projektu w dotychczasowej formie, tj. jako projektu budowy elektrowni wytwarzającej energię elektryczną w procesie spalania węgla kamiennego" - czytamy.

Jak podano w raporcie, wpływ na to mają między innymi zmiany regulacyjne na poziomie Unii Europejskiej i polityka kredytowa poszczególnych instytucji finansowych, wskazujące na istotnie większą dostępność finansowania dla projektów energetycznych opartych na spalaniu gazu niż projektów węglowych.

Elektrownia w Ostrołęce

Budowa bloku C elektrowni Ostrołęka to jedna z kluczowych inwestycji rządowych. Były minister energii Krzysztof Tchórzewski zapowiadał, że ta największa inwestycja we wschodniej Polsce ma powstać w pięć lat.