Orlen chce przejąć kolejną spółkę

czytaj dalej

Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozę dynamiki PKB Polski w 2023 roku do 0,6 procent z 1,2 procent, a na 2024 rok zrewidował do 2,3 procent z 2,2 procent - wynika z najnowszej wersji cyklicznego raportu MFW World Economic Outlook. MFW pozostawił bez zmian prognozy wzrostu światowego PKB na 2023 rok na poziomie 3 procent, a na 2024 rok obniżył do 2,9 procent.