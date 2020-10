"Pierwsze 100 łóżek będzie przygotowane do 20 listopada". Prezes Orlenu o budowie szpitala

Pierwsze 100 łóżek w szpitalu w Płocku będzie przygotowane do 20 listopada, a kolejne 100 do końca listopada - poinformował w sobotę na Twitterze prezes Orlenu Daniel Obajtek. Koncern jest jedną ze spółek Skarbu Państwa, które mają wybudować szpitale tymczasowe dla osób chorych na COVID-19.

"Pierwsze 100 łóżek w szpitalu w Płocku będzie przygotowane do 20 listopada, a kolejne 100 do końca listopada. Podobny model zastosujemy także w drugim szpitalu, który zbudujemy. Dziękuję stronie rządowej za współpracę" - napisał na Twitterze szef Orlenu.

"Zależy nam na jak najszybszym uruchomieniu tymczasowego szpitala w Płocku" - zadeklarował w liście do prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego członek zarządu PKN Orlen ds. korporacyjnych Armen Konrad Artwich. W Płocku jest siedziba i główny zakład produkcyjny PKN Orlen. W piątek spółka ogłosiła, że zaangażuje się w przygotowanie szpitala tymczasowego w tym mieście, a ponadto podobna placówka powstanie jednocześnie w Ostrołęce, przy czym w tym przypadku przy wsparciu Energi, podmiotu z Grupy Orlen. Oba przedsięwzięcia, jak podał płocki koncern, zostaną zrealizowane we współpracy z rządem. W związku z komunikatem PKN Orlen o planach budowy szpitala tymczasowego w Płocku prezydent miasta wysłał w piątek list do prezesa Orlenu Daniela Obajtka, w którym zaproponował wykorzystanie obiektów jednej z dawnych szkół podstawowych jako bazy do organizacji szpitala polowego. W sobotę biuro prasowe Orlenu poinformowało, że spółka podziękowała prezydentowi Płocka "za deklarację pomocy i zaproponowanie budynku byłej szkoły podstawowej nr 17 przy ul. Miodowej 13 A na szpital tymczasowy". Spółka podała, że w piątek odbyła się wspólna wizja lokalna budynku dawnej szkoły, w tym z udziałem przedstawicieli koncernu, samorządu i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego (WSzZ) w Płocku. "O decyzjach PKN Orlen będziemy informować na bieżąco tak, jak będą one podejmowane" – zapowiedziało w sobotę biuro prasowe koncernu.