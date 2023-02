Gigantyczne wydatki na inwestycje. Orlen aktualizuje strategię

Nowa strategia Grupy Orlen

Strategia wyznacza także cele w zakresie dekarbonizacji i neutralności emisyjnej. Do 2030 zakłada się spadek emisji CO2 w segmencie rafinerii, petrochemii i wydobycia o 25 proc. w odniesieniu do roku bazowego 2019, obniżenie intensywności emisji w segmencie energetyki o 40 proc., a do 2035 roku zakończenie produkcji energii z węgla.

Zaznaczono przy tym, że realizacja strategii ma przybliżyć Grupę Orlen do osiągnięcia długofalowego celu, jakim jest neutralność emisyjna do 2050 roku.

Orlen wypłaci dywidendę za 2022 rok

"Zgodnie z nowymi zasadami PKN Orlen będzie wypłacać co roku dywidendę odpowiadającą wysokości 40 proc. skorygowanych wolnych przepływów pieniężnych (tj. przepływy z działalności operacyjnej minus przepływy z działalności inwestycyjnej) wygenerowanych przez Grupę Kapitałową Orlen w poprzednim roku obrotowym. Będzie to jednak nie mniej niż dywidenda bazowa (gwarantowana), której poziom został ustalony na 4,00 zł na jedną akcję dla roku 2022 i będzie sukcesywnie rósł o 15 groszy co roku, aż do poziomu 5,20 zł na jedną akcję w roku 2030" - napisano.