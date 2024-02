Nowy szef rady nadzorczej Orlenu. Kim jest Wojciech Popiołek?

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orlenu zmieniło we wtorek radę nadzorczą spółki, odwołując z niej osiem osób, powołując dziewięć, i wybierając na nowego jej szefa profesora Wojciecha Popiołka. Do obsadzenia pozostało jedno miejsce.

Wtorkowe posiedzenie NWZ Orlenu odbyło się w Domu Technika w Płocku (Mazowieckie). Przyjęcie kolejnych projektów uchwał z porządku obrad zależało przede wszystkim od głosów Skarbu Państwa, który jest największym akcjonariuszem Orlenu.

Zmiany w radzie nadzorczej Orlenu

W trakcie obrad NWZ Orlenu właśnie na wniosek Skarbu Państwa odwołało z dziewięcioosobowej rady nadzorczej osiem osób: jej przewodniczącego Wojciecha Jasińskiego, b. ministra Skarbu Państwa w latach 2006-2007 i b. prezesa spółki w latach 2015-2018, a także Andrzeja Szumańskiego - wiceprzewodniczącego i Annę Wójcik - sekretarz oraz pozostałych członków: Andrzeja Kapałę, Romana Kusza, Annę Sakowicz-Kacz, Barbarę Jarzembowską i Jadwigę Lesisz.

Po tych głosowaniach akcjonariusze Orlenu zdecydowali, że rada nadzorcza w nowym składzie będzie liczyła 10 osób. W dalszej kolejności wybrano członków rady zgłoszonych przez Skarb Państwa: Michała Gajdusa, Ewę Gąsiorek, Katarzynę Łobos, Kazimierza Mordaszewskiego, Mikołaja Pietrzaka, Ireneusza Sitarskiego oraz Tomasza Sójka i Tomasza Zielińskiego. Na wniosek Skarbu Państwa na przewodniczącego rady nadzorczej Orlenu wybrano prof. Wojciecha Popiołka, w tym przypadku z dniem 7 lutego.

Do rady nie wszedł natomiast zgłoszony przez Nationale-Nederlanden OFE Janusz Woźniak - nie uzyskał on wystarczającej liczby głosów.

Po wtorkowych głosowaniach NWZ Orlenu w 10-osobowej radzie nadzorczej spółki zasiada 9 osób, w tym przewodniczący. Oznacza to, że do obsadzenia pozostaje tam jedno miejsce, które - zgodnie ze statutem spółki - zajmuje kandydat wskazany bezpośrednio przez Skarb Państwa, który reprezentuje szefa resortu aktywów państwowych. Wcześniej, do wtorku, miejsce to w radzie zajmował prof. Popiołek, który po odwołaniu przez ministra aktywów państwowych ponownie znalazł się w jej składzie, tym razem wybrany przez akcjonariuszy.

Zgodnie ze statutem Orlenu w skład rady nadzorczej może wchodzić od sześciu do 15 członków, w tym przewodniczący. Skarb Państwa, który reprezentuje tam podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji do niego należących. Obecnie minister aktywów państwowych ma prawo do powoływania i odwoływania jednego członka rady, a pozostałych powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

Kim jest Wojciech Popiołek?

Jak czytamy na stronie Orlenu Wojciech Popiołek studia ukończył w 1972 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. "Zatrudniony tamże od 1972 roku kolejno jako asystent, adiunkt, profesor (od 1990 r.). Doktorat i habilitacja z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego. Tytuł profesora uzyskał w 2010 roku" - podano. "Profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, od 1.10.2006 roku do października 2019 roku – kierownik Katedry. Profesor zwyczajny/profesor od 2014 roku. Prowadzi wykłady, konwersatoria i seminaria z prawa cywilnego, międzynarodowego prawa handlowego, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa spółek (Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa)" - wymieniono.

"Opiekun młodej kadry naukowej (kilkanaście doktoratów pod jego kierunkiem, recenzje w kilkunastu przewodach habilitacyjnych i w ponad 30 przewodach doktorskich, recenzje w kilkunastu postępowaniach o nadanie tytułu profesora). Do końca 2020 roku Członek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów Naukowych, Sekcja I - Nauk Humanistycznych i Społecznych. Brał udział w kilkudziesięciu krajowych i zagranicznych konferencjach i seminariach poświęconych problematyce prawa cywilnego, prawa spółek, międzynarodowego prawa handlowego, inwestycji zagranicznych" - czytamy.

Wojciech Popiołek to także członek Rad Programowych "Rejenta", "Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego", "Przeglądu Prawa Handlowego", "Przeglądu Ustawodawstwa Gospodarczego".

Jak podaje Orlen, Popiołek to także autor ponad stu pięćdziesięciu publikacji naukowych. "Członek Association Henri Capitant, członek Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, Polskiego Stowarzyszenia Prawa Prywatnego Międzynarodowego, członek Komitetu Nauk Prawnych PAN Oddział w Katowicach, członek oddziału śląskiego Polskiej Akademii Umiejętności, członek Komitetu Nauk Prawnych PAN, Warszawa (2007-2011), członek Rady Zarządzającej UNIDROIT w latach 2013-2018; członek b. Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Radca prawny od 1998 r. (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach). Wspólnik w kancelarii prawniczej ADP Popiołek, Adwokaci i Radcowie Prawni, sp.p. z siedzibą w Katowicach" - napisano na stronie koncernu.

Wstęp do zmian w zarządzie

Zmiany w radzie nadzorczej mogą być wstępem do zmian w zarządzie Orlenu. Według statutu koncernu, rada nadzorcza powołuje i odwołuje członków zarządu spółki, z zastrzeżeniem, że jeden członek zarządu jest powoływany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, do czasu zbycia przez Skarb Państwa ostatniej akcji spółki, a decyzję o jego odwołaniu podejmuje rada nadzorcza.

Jak zakłada statut Orlenu, w skład zarządu może wchodzić tam od pięciu do jedenastu członków, w tym prezes, wiceprezesi i pozostali członkowie. Do poniedziałku - 5 lutego zarząd spółki liczył 11 osób, ale jego skład zmniejszył się, gdyż z końcem tego dnia funkcje przestali pełnić prezes Daniel Obajtek - odwołany przez radę nadzorczą po tym, jak oddał się wcześniej do jej dyspozycji oraz członkowie zarządu, którzy złożyli rezygnacje: ds. finansowych - Jan Szewczak, ds. handlu i logistyki - Michał Róg, ds. transformacji cyfrowej - Patrycja Klarecka, a także ds. korporacyjnych - Armen Artwich.

Przed rozpoczęciem wtorkowego NWZ Orlenu w zarządzie spółki pozostali członkowie: Józef Węgrecki - ds. operacyjnych, Piotr Sabat - ds. rozwoju, Adam Burak - ds. komunikacji i marketingu, Krzysztof Nowicki - ds. produkcji i optymalizacji, Iwona Waksmundzka-Olejniczak - ds. strategii i zrównoważonego rozwoju oraz Robert Perkowski - ds. wydobycia.

Jeżeli nie dojdzie do zwołania kolejnego NWZ Orlenu, to najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, podsumowujące rok obrotowy i zatwierdzające wyniki finansowe oraz decydujące w sprawie dywidendy, może zebrać się, jak to bywało wcześniej, w maju lub czerwcu. Na tym właśnie posiedzeniu akcjonariusze Orlenu obradować będą również nad udzieleniem członkom zarządu i rady nadzorczej, w tym b. prezesowi Danielowi Obajtkowi, absolutorium za miniony rok. Można spodziewać się, że wtedy - podobnie, jak obecnie - o przyjęciu projektów uchwał w tej kwestii decydować będą głosy Skarbu Państwa.

Obradujące we wtorek NWZ Orlenu zostało zwołane jeszcze w grudniu ubiegłego roku na wniosek zarządu spółki. W styczniu tego roku Minister Aktywów Państwowych, reprezentujący Skarb Państwa złożył wniosek o rozszerzenie porządku posiedzenia o zmiany w składzie rady nadzorczej.

Punkty w porządku posiedzenia

W porządku tego posiedzenia pierwotnie znalazły się projekty uchwał dotyczące m.in. wyrażenia zgody na zbycie 100 proc. udziałów w Gas Storage Poland z siedzibą w Dębogórzu oraz wyrażenia zgody na objęcie udziałów w Polskiej Spółce Gazownictwa z siedzibą w Tarnowie. Były one także głosowane przez akcjonariuszy Orlenu, którzy ostatecznie je zaakceptowali.

Z danych publikowanych ostatnio przez Orlen wynika, że aktualnie Skarb Państwa posiada 49,9 proc. akcji koncernu, Nationale - Nederlanden OFE - 5,4 proc., a pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni - 44,7 proc. akcji.

