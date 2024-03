Zgodnie z procedurą, zostaną one teraz przeanalizowane przez Komitet Nominacji i Wynagrodzeń rady nadzorczej, który 7 marca, po zbadaniu zgłoszeń pod względem formalnym i merytorycznym, przygotuje dla rady listę kandydatów i kandydatek na poszczególne stanowiska w zarządzie.

Postępowanie kwalifikacyjne

Od 5 lutego prezesem Orlenu nie jest już Daniel Obajtek , który wcześniej oddał się do dyspozycji rady nadzorczej. Od 7 lutego zarząd płockiego koncernu pracuje w składzie: Witold Literacki jako p.o. prezesa zarządu; delegowani czasowo do wykonywania czynności członków zarządu członkowie rady nadzorczej - Kazimierz Mordaszewski, Tomasz Sójka i Tomasz Zieliński oraz członek zarządu Józef Węgrecki.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, w którym Skarb Państwa ma 49,9 proc. akcji. Poosiada m.in. rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie. Zarządza także segmentem petrochemicznym i segmentem wydobywczy węglowodorów. Rozwija jednocześnie segment odnawialnych źródeł energii i planuje rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej - do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.