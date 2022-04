Solidarna Polska bierze się za organizacje pozarządowe. "Rozwiązania zaczerpnięte z Rosji"

"W czasie, gdy Rosja prowadzi wojnę przeciwko Ukrainie, giną ludzie, a miliony osób musiało uciekać za granicę, w Polsce grupa posłów partii Solidarna Polska proponuje rozwiązania prawne zaczerpnięte z Rosji" - piszą we wspólnym stanowisku Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych i Forum Darczyńców. Przedstawiciele partii Zbigniewa Ziobry przekonywali wcześniej, że chodzi o "deputinizację" NGO-sów.

Chodzi o poselski projekt ustawy o transparentności finansowania organizacji pozarządowych. Przedstawicielem wnioskodawców jest wiceminister sprawiedliwości Michał Woś z Solidarnej Polski. Projekt trafił do Sejmu pod koniec marca. - Ostatnie wydarzenia pokazują, że Polsce potrzebna jest deputinizacja, także w zakresie działań różnych NGO - przekonywał Woś, kiedy Solidarna Polska składała projekt, o czym przypomia w piątkowym wydaniu "Gazeta Wyborcza".

Organizacje pozarządowe - zmiany

Jak pisze "Gazeta Wyborcza", proponowane przepisy nakładają na NGO-sy dodatkowe wymogi. Te z przychodem rocznym przekraczającym 250 tys. zł, które "otrzymały wsparcie lub wsparcie z zagranicy", projekt ustawy obliguje do dostarczania informacji o darczyńcach do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zamieszczania ich na swojej stronie internetowej.

Gazeta wskazuje, że większe wymagania autorzy projektu stawiają organizacjom z przychodem przekraczającym 1 mln zł. "Te mają informować o źródłach finansowania projektów i wsparciu w formie audiowizualnej, dźwiękowej i wizualnej. Na stronie internetowej ma to być 'stały element nagłówka strony, tak aby tekst wyróżniał się od tła płaszczyzny, był widoczny, czytelny, nieruchomy i umieszczony poziom'" - czytamy. W mediach społecznościowych - "w opisie działalności organizacji", na ulotkach - ma zajmować 10 proc. jej powierzchni.

Dziennik zwraca uwagę, że za niezastosowanie się do nowych zasad przewidziano kary: zarówno pieniężne (opiewające nawet na 50 tys. zł), jak i więzienia (do dwóch lat). Jednocześnie w przypadku nieuiszczenia kary pieniężnej w terminie Dyrektor Narodowego Instytutu ma występować do Krajowego Rejestru Sądowego o likwidację i wykreślenie takiej organizacji z rejestru.