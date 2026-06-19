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Z kraju

Ważne zmiany w podatkach. Prezydent podpisał dwie ustawy

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Prezydent Karol Nawrocki
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP/EPA
Prezydent Karol Nawrocki podpisał w piątek sześć ustaw, z których dwie stanowią nowelizacje Ordynacji podatkowej. Pierwsza dotyczy interpretacji podatków lokalnych, druga - krajowych schematów podatkowych, czyli MDR-ów.

"Konsekwentnie podpisuję te ustawy, które stanowią dobre prawo i odmawiam wyrażenia zgody na te szkodliwe dla Polski i Polaków" - napisał w mediach społecznościowych Karol Nawrocki.

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Interpretacje podatkowe

Celem pierwszej nowelizacji Ordynacji podatkowej podpisanej w piątek przez prezydenta jest, by interpretacje podatkowe wydawane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a dotyczące podatków lokalnych, były publikowane w jednej ogólnopolskiej bazie - czyli w prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową systemie Informacji Celno-Skarbowej Eureka. Dzięki temu - według autorów tej regulacji - podatnicy z całej Polski będą mogli łatwo sprawdzić, jak samorządy stosują przepisy dotyczące podatków i opłat.

Dotychczas interpretacje w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego czy opłat lokalnych były publikowane oddzielnie w Biuletynach Informacji Publicznej poszczególnych gmin. Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

Likwidacja MDR-ów

Ustawa o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw zawiera przepisy, mające na celu likwidację obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych (MDR) oraz w zakresie podatku VAT i akcyzowego, czego nie wymagają obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa unijnego. Porządkuje też przepisy i ogranicza częstotliwość składania formularzy MDR.

W ustawie znalazły się także artykuły, które mają doprecyzować regulacje o terminach ulegających wydłużeniu, jeśli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień wolny, a także których celem jest doprecyzowanie zapisów dotyczących zaokrąglania odsetek za zwłokę. Pojawia się możliwość umorzenia podatku przed terminem jego płatności. Nowela znosi obowiązek składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty w przypadku, gdy nadpłata wynika ze skorygowanej deklaracji, a także uzupełnia regulacje dotyczące zwrotu podatku, terminów zwrotu nadpłaty oraz jej oprocentowania.

Nowelizacja zakłada uproszczenie trybu korygowania deklaracji z urzędu przez organ podatkowy w ramach czynności sprawdzających i zwiększenie wysokości korekty z kwoty 5 tys. do 10 tys. zł. Podniesiona zostaje także do 5 tys. zł z 1 tys. zł kwota podatku, którą będzie mogła zapłacić osoba trzecia.

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Przepisy mają też umożliwić wydanie decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym od osób fizycznych na podstawie danych znanych organowi podatkowemu z urzędu bez uprzedniego doręczenia postanowienia o wszczęciu postępowania.

Nowe przepisy mają wejść w życie zasadniczo od 1 października 2026 r., choć część z nich zacznie obowiązywać w innych terminach.

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Źródło: PAP
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PodatkiKarol Nawrocki
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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