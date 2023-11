Duży operator komórkowy wprowadza zmiany. "Otrzymujemy sygnały od klientów"

Firma Orange Polska rozpoczęła proces wyłączania sieci 3G. "Odłączenia sięgają na coraz dalsze rejony, prace cały czas trwają" - poinformowało TVN24 Biznes biuro prasowe operatora. Jak wyjaśniono, częstotliwości radiowe przypisane obecnie do obsługi sieci 3G zostaną wykorzystane na potrzeby sieci 4G, co w efekcie ma poprawić jakość połączeń. Zmiany już wcześniej wprowadziło T-Mobile Polska.

Biuro prasowe Orange przekazało, że proces wyłączania sieci 3G w Polsce rozpoczął się zgodnie z zapowiedziami, czyli pod koniec września. "Prace przygotowawcze do tego etapu zajęły wiele czasu – to ogromne przedsięwzięcie zarówno technologiczne, jak i logistyczna, ale wszystko ruszyło zgodnie z zapowiedziami" - czytamy w przesłanej nam odpowiedzi.

T-Mobile zakończył świadczenie usług 3G w drugim kwartale 2023 roku, z wyjątkiem niewielkich obszarów, które - zgodnie z zapowiedziami - zostaną także wyłączone do końca tego roku. Plus informował nas w marcu br., że "obecnie nie planuje wyłączenia 3G". Decyzja w sprawie przyszłości 3G na razie nie zapadła również w sieci Play.

3G jest trzecią generacją sieci mobilnej, która w porównaniu do 2G umożliwiała lepszą jakość rozmów i dostęp do internetu mobilnego z prędkością 7,2 Mb/s. Wraz z szerszym dostępem do internetu na urządzeniach mobilnych, 3G stało się jednak niewystarczające.

Przedstawiciele operatora podkreślili, że odłączanie sieci 3G to "proces skomplikowany i długotrwały, dlatego trwa on nadal". "Przede wszystkim, nie polega on na rezygnacji ze starszej technologii poprzez jej wyłączenie. Częstotliwości radiowe przypisane obecnie do obsługi sieci 3G zostaną wykorzystane do zwiększenia całkowitej pojemności i pokrycia sieci 4G. Po wyłączeniu 3G możemy 'przenieść' uwolniony w ten sposób blok 5 MHz z pasma zasięgowego 900 MHz na potrzeby sieci 4G/LTE" - wyjaśniono.