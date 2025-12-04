Logo TVN24
Orange Polska porozumiało się ze związkowcami. Tysiąc osób skorzysta ze specjalnego programu

orange polska logo budynek shutterstock_2325434411_1
UOKiK: zarzuty dla Orange i T-Mobile za prezentowanie cen mogący wprowadzać w błąd
Źródło: UOKiK
Orange Polska zawarło porozumienie ze związkami zawodowymi, w ramach którego maksymalnie tysiąc pracowników będzie mogło skorzystać z dobrowolnych odejść w ciągu najbliższych dwóch lat - poinformowała spółka. Jak wyliczono, rezerwa na koszty rozwiązania umów może wynieść około 150 mln zł.

"4 grudnia 2025 r. Zarząd Orange Polska zakończył negocjacje z partnerami społecznymi w zakresie zapisów nowej Umowy Społecznej, która będzie obowiązywać w latach 2026-2027. Równolegle zakończyły się negocjacje dotyczące jej wdrożenia na rok 2026" - przekazała spółka w komunikacie giełdowym, dodając, że limit odejść na 2026 r. określono na poziomie 540.

Wyliczyła również, że tysiąc pracowników, którzy będą mogli odejść z firmy w ramach programu do 2027 roku stanowi ok. 12 proc. wszystkich zatrudnionych.

Orange Polska to jedna z największych firm dostarczających usługi telekomunikacyjne i cyfrowe w Polsce
Orange Polska to jedna z największych firm dostarczających usługi telekomunikacyjne i cyfrowe w Polsce
Źródło: Konektus Photo/Shutterstock

Wsparcie w poszukiwaniu pracy

Jak wskazał Orange Polska, umowa określiła też pakiet finansowy dla pracowników odchodzących w ramach odejść dobrowolnych, który przewiduje możliwość podwyżek wynagrodzeń zasadniczych w wysokości 5,5 proc. w 2026 r. i "nie mniej niż 5 proc." w 2027 roku. Ponadto uzgodniono wysokość dodatkowego odszkodowania dla pracowników, którzy osiągną wiek emerytalny w ciągu najbliższych czterech lat, a także określono "miejsce i rolę mobilności wewnętrznej przy wsparciu programu alokacyjnego".

W komunikacie firma wskazała również, że pracownicy, z którymi pracodawca zamierza rozwiązać umowę o pracę, będą mogli skorzystać z udziału w programie wsparcia w poszukiwaniu pracy na rynku. Zapisy umowy przewidują też m.in. utrzymanie pakietu opieki medycznej i utrzymanie budżetu szkoleniowego w latach 2026-2027 na niezmienionym poziomie.

Rezerwa rozwiązania umów na ok. 150 mln zł

Umowa określiła też zasady odejść dobrowolnych oraz wysokości odpraw i dodatkowych odszkodowań dla odchodzących pracowników, zasady oraz kryteria doboru stosowane przez pracodawcę wobec pracowników, którym będzie wypowiadał umowy o pracę z przyczyn ich niedotyczących. Wartość pakietu dla odchodzącego pracownika będzie zależała od jego stażu pracy w firmie.

"Podpisanie nowej Umowy Społecznej wpisuje się w realizację przez Spółkę strategii, której celem jest koncentracja na tworzeniu długoterminowej wartości, między innymi poprzez poprawę efektywności operacyjnej. Zarząd Spółki wstępnie szacuje, że rezerwa na koszty rozwiązania stosunku pracy wynikające z wyżej opisanej umowy wyniesie około 150 mln złotych. Szacunek ten oznacza wzrost rezerwy w przeliczeniu na pracownika w porównaniu do poprzedniej Umowy Społecznej, głównie ze względu na inne założenia dotyczące średniego wynagrodzenia odchodzących pracowników" - napisano w komunikacie.

Dodano, że finalne wyliczenie zostanie uwzględnione w wynikach czwartego kwartału 2025 r.

Telekomunikacyjny gigant

Orange Polska to jedna z największych firm dostarczających usługi telekomunikacyjne i cyfrowe w Polsce. Jak informuje firma na swojej stronie obsługuje prawie 300 mln klientów na świecie, w tym osoby prywatne, małe i duże firmy oraz międzynarodowe korporacje.

Autorka/Autor: skib

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Konektus Photo/Shutterstock

Rynek pracy Praca Telekomunikacja
