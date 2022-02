Duży operator ostrzega przed oszustami. "Wracają do ogranego już schematu"

CERT Orange Polska ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod operatora. Przestępcy wysyłają wiadomości e-mail z informacją o rzekomo niezapłaconych fakturach. Celem jest wyłudzenie danych do kart płatniczych.

"Uważajcie na kampanię phishingową pod szyldem rzekomo niezapłaconych faktur w Orange Polska! Po przerwie oszuści wracają do ogranego już schematu" - poinformowali przedstawiciele CERT Orange Polska.

Orange Polska ostrzega przed oszustami

Do ostrzeżenia dołączono przykładową treść maila od oszustów. "Twój ostatni rachunek nie został zapłacony" - brzmi tytuł. W treści wiadomości odbiorcy są proszeni o zalogowanie na swoje konto. "Niestety Twój ostatni rachunek nie został zapłacony, próbowaliśmy skontaktować się z Twoją instytucją finansową w celu uzyskania szczegółowych informacji, ale nie mogliśmy zidentyfikować problemu. Zaloguj się na swoje konto i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zapłacić rachunek" - czytamy.

Do wiadomości jest dołączony link, który przenosi odbiorcę na stronę do logowania. "Pojawi się całkiem ładnie przygotowana, przeklejona 1:1, nasza strona logowania" - zwrócili uwagę przedstawiciele CERT Orange Polska. Po wpisaniu loginu i hasła pojawia się okienko do wpisania danych karty debetowej lub kredytowej.

"Po wpisaniu numeru karty (testowego, jest kilka stron w sieci, z listą numerów właśnie do takich celów) przez kilka minut kręcił się symbol ładowania strony, a ostatecznie system wyrzucił nas z powrotem do formularza nr karty. Zapewne przestępcy próbują wtedy błyskawicznie wykorzystać dane ofiary, trzymając ją przy komputerze, by nie zdążyła zaregować" - przekazał zespół CERT Orange Polska. Przedstawiciele przypominają, by nie wpisywać danych karty płatniczej na nieznanych stronach.

CERT Orange Polska to jednostka w strukturach Orange Polska, która jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo użytkowników internetu, korzystających z sieci operatora.

Ostrzeżenia przed oszustami

W ostatnich miesiącach mamy do czynienia z ofensywą oszustów. Potwierdzają to dane. Z ostatniego raportu Narodowego Banku Polskiego wynika, że w trzecim kwartale 2021 roku odnotowano 7709 oszustw przy użyciu polecenia przelewu, co oznacza wzrost w stosunku do drugiego kwartału o 53,6 procent. Chodzi o sytuację nieuprawnionego dostępu do konta i wykonywanie przelewów przez oszustów na przykład po zainfekowaniu komputera złośliwym oprogramowaniem lub wyłudzeniu od klienta danych do logowania.

Łączna kwota oszukańczych poleceń przelewu wyniosła tylko w trzecim kwartale blisko 32 mln zł.

W przeszłości przed oszustami ostrzegała również m.in. firma T-Mobile Polska. Operator informował, że oszuści podszywają się pod operatora i zachęcają ich do udziału w ankiecie i kusi możliwością wygrania najnowszych smartfonów.

Autor:mb/ams

Źródło: TVN24 Biznes