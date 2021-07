Orange i Play na celowniku UOKiK-u. Wszczęto postępowania

UOKiK poinformował, że postępowania przeciwko Orange Polska oraz P4, do której należy Play, mogą zakończyć się nałożeniem kar finansowych w wysokości do 10 proc. obrotu każdego z przedsiębiorców.

Orange i P4 - postępowania UOKiK

Tomasz Chróstny wskazał, że "konsultanci podczas rozmów sprzedażowych informowali konsumentów jedynie o wysokości abonamentu, nie wspominali o kosztach usług dodatkowych". "Pamiętajmy, iż włączenie jakichkolwiek usług musi się odbyć za wyraźną i świadomą zgodą abonenta. Powinno to sprowadzać się choćby do wypowiedzenia przez niego słowa 'tak' lub 'nie'. Wyrażeniem zgody nie jest poinformowanie, że usługa zostanie włączona na jakiś czas za darmo i wskazanie, że konsument będzie mógł zdecydować, czy ją wyłączy. Brak dezaktywacji niechcianych usług nie może być uznany za zgodę na pobieranie płatności" - podkreślił, cytowany w komunikacie, prezes UOKiK.

Z kolei, w wypadku P4 chodzi o: "Muzyka na czekanie", "Ochrona internetu", "Play NOW usługi dodatkowe TV", "Pakiet 50 min" oraz "50 sms/mms do wszystkich", "Bezpieczny internet", "Nielimitowane połączenia na numery stacjonarne", "Nielimitowane sms/mms do wszystkich sieci", "100/200 minut do innych sieci komórkowych".