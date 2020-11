Optymistyczne dane z polskiej gospodarki. Ale koniec roku ma być gorszy

Produkt Krajowy Brutto w trzecim kwartale 2020 roku spadł o 1,5 procenta rok do roku w porównaniu ze spadkiem o 8,4 procenta rok do roku w drugim kwartale - podał Główny Urząd Statystyczny. Trzeci kwartał przyniósł oczekiwaną poprawę w gospodarce za sprawą między innymi odbudowy konsumpcji gospodarstw domowych - oceniają ekonomiści w komentarzach.

Wcześniej GUS podał w szacunkach flash, że w trzecim kwartale PKB spadł o 1,6 procenta rok do roku.

Komentarze ekonomistów

"Konsumpcja dosyć solidnie nam się odbudowała po drugim kwartale, spodziewaliśmy się, że jednak sektor usług będzie notował gorsze wyniki. Okazało się, że konsumpcja dosyć szybko wróciła na pozytywne tory, jeśli chodzi o zmianę rok do roku. Jeśli chodzi o inwestycje - tutaj większych zaskoczeń nie ma, spodziewaliśmy się, że mogą być niskie" - ocenił Adam Antoniak z Banku Pekao.

Zwrócił jednak uwagę, że trzeci kwartał to już historia. "Mieliśmy zdjęcie obostrzeń i gospodarka bardzo się odbudowała, szczególnie w ujęciu kdk po bardzo słabym drugim kwartale. Teraz jesteśmy w czwartym kwartale i spodziewamy się znowu spadku. Dane z trzeciego kwartału mają już charakter historyczny, jesteśmy już w innym miejscu ze względu na kolejną falę pandemii. Zakładamy, że w czwartym kwartale PKB spadnie o 4,9 proc., w całym 2020 roku będzie to 3,5 proc." - dodał.

Podkreślił, że przy zdjęciu obostrzeń odbudowa koniunktury była bardzo dynamiczna. "Miejmy nadzieję, że w kolejnych okresach też tak będzie, ale obawiam się, że przy każdej kolejnej fali może to trochę inaczej wyglądać" - stwierdził.

"To co jest optymistyczne - to kwestia szczepionek, która może wszystko zmienić, jeśli chodzi o odbudowę koniunktury w kolejnych kwartałach, choćby z psychologicznego punktu widzenia" - dodał Antoniak.