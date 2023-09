Mniejsze zyski z lokat. Banki znowu obniżają oprocentowanie

Chcesz ponad 8 procent? Łatwo nie będzie

Jeśli chcielibyśmy dziś udać się do banku i założyć depozyt na ponad 8 proc., to będziemy musieli skorzystać z dodatkowej oferty banku.

HREIT przygotowując ranking najlepszych lokat skupia się "na takich, w ramach, których powierzamy pieniądze na maksymalnie 12 miesięcy. Kluczowe jest dla nas bezpieczeństwo, a więc lokata lub rachunek oszczędnościowy muszą podlegać pod gwarancję BFG (lub identycznej instytucji z innego kraju UE). I choć przyjmujemy oferty, w ramach których trzeba skorzystać z produktów dodatkowych (konta, karty, a nawet ubezpieczenia), to robimy to tylko wtedy, gdy można z nich zrezygnować lub uniknąć kosztów aktywnie korzystając z karty lub konta".

Na więcej niż 8 proc. bez haczyków nie ma co liczyć

Na ile więc możemy liczyć bez dokonywania dodatkowych inwestycji lub zaciągania kredytu w banku? Promocyjne depozyty pozwalają liczyć na odsetki rzędu co najwyżej 7,5-8 proc. w skali roku. Standardowo w ofertach tych spotkać możemy się z limitami – maksymalnej kwoty i co najwyżej kilkumiesięcznego okresu obowiązywania wyższego oprocentowania, po którym oferta stanie się co najwyżej średnio atrakcyjna. Bank poprosi nas też przeważnie o korzystanie z dodatkowych produktów. Najczęściej promocyjne lokaty są ponadto kierowane do nowych klientów lub przynajmniej osób, które do banku przyniosą nowe środki.