Opozycja chce, by NIK zajęła się kampanią billboardową z żarówką

Kluczowy jest tu system ETS, czyli europejskiej giełdy, na której handluje się prawami do emisji CO2. Polska, jeśli chce wyemitować więcej, niż ma do tego prawo, musi odkupić taką możliwość od innego kraju. I to nie podoba się rządzącym. Ale może też takie prawo sama odsprzedać i, jak się okazuje, może na tym nieźle zarobić. Połowę rocznej kwoty Unia Europejska każe nam zainwestować w ograniczanie emisji, co jak deklaruje rząd, robimy.

Gdzie trafiają pieniądze z ETS

Jak przekonują eksperci od energetyki, głównie deklarujemy, że to robimy. - Na pewno moglibyśmy te pieniądze wykorzystywać znacznie lepiej - uważa dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk z Forum Energii. - Te pieniądze trafiają do budżetu, więc my później ex post deklarujemy, jakie to są kwoty. Jeżeli mielibyśmy strategię dobrego zarzadzania tymi środkami to bylibyśmy przygotowani na to, że ceny uprawnień wzrosły - dodaje.