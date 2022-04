Negocjacje trwają, utrudnienia dla podróżnych. Premier mówi o "napiętej sytuacji pracowniczej"

Z informacji dostępnych na stronie flightradar24.com, która śledzi ruch samolotów, wynika, że w piątek o poranku były opóźnienia w wylotach z największego portu lotniczego w Polsce. Wylot do Londynu był opóźniony ponad godzinę, podobnie jak rejs do Paryża. Około godziny musieli czekać na wylot pasażerowie lecący do Larnaki oraz Hamburga. Mniejsze, około półgodzinne opóźnienia dotyczyły rejsów m.in. do Dubrownika, Madrytu, czy Pragi. Większość przylotów odbyła się zgodnie z rozkładem.