Szykują się kolejne podwyżki

Inflacja w Polsce. Opłaty za wodę mogą pójść w górę

"W 2018 r. rząd zmienił prawo i nakazał taryfowanie ceny zimnej wody i odprowadzania ścieków. To postawiło tamę podwyżkom. Taryfy raz na trzy lata zatwierdza przedsiębiorstwo Wody Polskie. To ogromna praca, bo w sumie do zatwierdzenia jest 2,6 tys. taryf z różnych miast" - czytamy.

Podwyżka może wynieść nawet 360 złotych

"W sumie to nawet kilkanaście złotych za 1000 litrów, a to przecież cena zimnej wody - za podgrzanie trzeba dodatkowo płacić. Przeciętne 4-osobowe gospodarstwo domowe zużywa 15 metrów sześciennych wody. Zakładając ostrożnie, że za wodę płaci 10 zł za metr sześcienny, daje to kwotę 150 zł miesięcznie. Gdyby stawka wzrosła o 20 proc. czyli do 12 zł to miesięczna opłata wzrosłaby do 180 zł. Czyli w skali roku to 360 zł więcej" - wylicza dziennik.